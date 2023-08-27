https://ria.ru/20230827/nauka-1892529518.html

Санкции помогли понять, что наука необходима для России, заявил Фурсенко

Санкции помогли понять, что наука необходима для России, заявил Фурсенко - РИА Новости, 27.08.2023

Санкции помогли понять, что наука необходима для России, заявил Фурсенко

Действие западных санкций в отношении России помогло понять, что наука - это не социальная ниша, а необходимый инструмент развития страны, отечественные ученые... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:28

2023-08-27T15:28

2023-08-27T15:28

наука

россия

андрей фурсенко

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Действие западных санкций в отношении России помогло понять, что наука - это не социальная ниша, а необходимый инструмент развития страны, отечественные ученые сейчас должны работать на достижение конкретных результатов, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Плюс санкций оказался в том, что все поняли, что наука - это не социальная сфера... К науке относились так: все, что надо - технологии, если у нас нет, можно купить, привлечь из-за рубежа. И вдруг оказалось, что не все можно привлечь. И тогда стало ясно, что развитие (страны) без науки невозможно", - сказал Фурсенко в воскресенье на форуме "Территория смыслов". По словам Фурсенко, сегодня в России "отношение к науке как к инструменту развития экономики гораздо более серьезное". Но это требует "очень серьезной" перестройки работы ученых, отметил он. "Ученые должны работать по-другому", - подчеркнул помощник президента. Фурсенко напомнил популярное определение науки как процесса "удовлетворения собственного любопытства (исследователей) за государственный счет". "Это отошло на задний план. Мы теперь должны делать не то, что мы хотим, не то, что нам нравится, а то, что необходимо", - добавил он. Это в меньшей степени касается фундаментальной науки, но в прикладных исследованиях сейчас гораздо большее значение имеет запрос на конкретные результаты, пояснил Фурсенко. При этом очень важно выбирать приоритеты и правильно ставить задачи ученым, добавил он.

https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html

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россия, андрей фурсенко