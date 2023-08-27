https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ
Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:05
2023-08-27T04:05
2023-08-27T04:32
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом после ранения в ногу, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры. На фото видны два человека в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки, один из них с ортезом на ноге и в форме ВСУ. "На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины - это и есть иностранные наемники", — рассказал подпольщик. Назвать город, в котором произведено фото, подпольщик отказался из-за соображений безопасности агента, который сделал снимок. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка. "Обратите внимание — на фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома", — сказал Лебедев. Российские военнослужащие неоднократно сообщали о большом числе иностранных наемников в рядах ВСУ из-за нехватки живой силы в украинских войсках. При этом ко многим их них украинские военные относятся с пренебрежением, особенно к представителям Латинской Америки и других "неевропейских" национальностей. Одним из последних ярких примеров появления такой нетерпимости стал поднятый украинскими СМИ громкий скандал с дракой боевиков ВСУ и наемников из Колумбии.
https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html
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в мире, украина, южная америка, латинская америка, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Южная Америка, Латинская Америка, Вооруженные силы Украины
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ
Подполье: наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом после ранения в ногу, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.
На фото видны два человека в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки
, один из них с ортезом на ноге и в форме ВСУ
.
"На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу
и флаг Украины - это и есть иностранные наемники", — рассказал подпольщик.
Назвать город, в котором произведено фото, подпольщик отказался из-за соображений безопасности агента, который сделал снимок. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка.
"Обратите внимание — на фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома", — сказал Лебедев.
Российские военнослужащие неоднократно сообщали о большом числе иностранных наемников в рядах ВСУ из-за нехватки живой силы в украинских войсках. При этом ко многим их них украинские военные относятся с пренебрежением, особенно к представителям Латинской Америки и других "неевропейских" национальностей. Одним из последних ярких примеров появления такой нетерпимости стал поднятый украинскими СМИ громкий скандал с дракой боевиков ВСУ и наемников из Колумбии
.
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