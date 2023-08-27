Рейтинг@Mail.ru
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 27.08.2023 (обновлено: 04:32 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ - РИА Новости, 27.08.2023
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ
Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:05
2023-08-27T04:32
в мире
украина
южная америка
латинская америка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом после ранения в ногу, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры. На фото видны два человека в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки, один из них с ортезом на ноге и в форме ВСУ. "На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины - это и есть иностранные наемники", — рассказал подпольщик. Назвать город, в котором произведено фото, подпольщик отказался из-за соображений безопасности агента, который сделал снимок. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка. "Обратите внимание — на фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома", — сказал Лебедев. Российские военнослужащие неоднократно сообщали о большом числе иностранных наемников в рядах ВСУ из-за нехватки живой силы в украинских войсках. При этом ко многим их них украинские военные относятся с пренебрежением, особенно к представителям Латинской Америки и других "неевропейских" национальностей. Одним из последних ярких примеров появления такой нетерпимости стал поднятый украинскими СМИ громкий скандал с дракой боевиков ВСУ и наемников из Колумбии.
https://ria.ru/20230802/izmail-1887801320.html
украина
южная америка
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, южная америка, латинская америка, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Южная Америка, Латинская Америка, Вооруженные силы Украины
Николаевское подполье показало фото наемника в форме ВСУ

Подполье: наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины, подпольщики сняли двух таких, один из которых был в камуфляже с перуанским флагом и ортезом после ранения в ногу, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.
На фото видны два человека в военной форме с внешностью, типичной для жителей Латинской Америки, один из них с ортезом на ноге и в форме ВСУ.
"На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки, у одного из них на шевроне флаг Перу и флаг Украины - это и есть иностранные наемники", — рассказал подпольщик.
Назвать город, в котором произведено фото, подпольщик отказался из-за соображений безопасности агента, который сделал снимок. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка.
"Обратите внимание — на фотографии люди на них уже не обращают внимания, и они тоже на людей не обращают внимание: они уже привыкли на Украине, они чувствуют себя здесь как дома", — сказал Лебедев.
Российские военнослужащие неоднократно сообщали о большом числе иностранных наемников в рядах ВСУ из-за нехватки живой силы в украинских войсках. При этом ко многим их них украинские военные относятся с пренебрежением, особенно к представителям Латинской Америки и других "неевропейских" национальностей. Одним из последних ярких примеров появления такой нетерпимости стал поднятый украинскими СМИ громкий скандал с дракой боевиков ВСУ и наемников из Колумбии.
Подпольщик об уничтожении базы ремонтов катеров и мест расположения наемников и техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Подпольщики рассказали о поражении пунктов расположения наемников в Измаиле
2 августа, 15:28
 
В миреУкраинаЮжная АмерикаЛатинская АмерикаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала