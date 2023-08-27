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Москвичам пообещали теплое начало осени - РИА Новости, 27.08.2023
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15:10 27.08.2023 (обновлено: 15:32 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
Москвичам пообещали теплое начало осени
Москвичам пообещали теплое начало осени - РИА Новости, 27.08.2023
Москвичам пообещали теплое начало осени
На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:10
2023-08-27T15:32
общество
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что показания термометров будут повышаться не только до конца августа, но и в начале сентября."В понедельник, благодаря гребню скандинавского антициклона, будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, днем плюс 17-22 градусов. Во вторник скользнет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождем в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше плюс 16-21 градусов", - сказал Тишковец.По словам синоптика, в среду за фронтом начнется адвекция тепла, обойдется без существенных осадков, после полудня плюс 20-25 градусов. В четверг, последний день лета, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, температура воздуха повысится до плюс 22-27 градусов."Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата. В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже плюс 10-15 градусов, днем плюс 21-26 градусов", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html
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общество, центр "фобос", погода, евгений тишковец
Общество, Центр "Фобос", Погода, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали теплое начало осени

Синоптик Тишковец: в Москве 1 сентября температура может достичь 30 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что показания термометров будут повышаться не только до конца августа, но и в начале сентября.
"В понедельник, благодаря гребню скандинавского антициклона, будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, днем плюс 17-22 градусов. Во вторник скользнет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождем в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше плюс 16-21 градусов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, в среду за фронтом начнется адвекция тепла, обойдется без существенных осадков, после полудня плюс 20-25 градусов. В четверг, последний день лета, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, температура воздуха повысится до плюс 22-27 градусов.
"Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата. В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже плюс 10-15 градусов, днем плюс 21-26 градусов", - сказал Тишковец.
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ОбществоЦентр "Фобос"ПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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