https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

Москвичам пообещали теплое начало осени

Москвичам пообещали теплое начало осени - РИА Новости, 27.08.2023

Москвичам пообещали теплое начало осени

На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:10

2023-08-27T15:10

2023-08-27T15:32

общество

центр "фобос"

погода

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866615302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28029236bf650c14a8246545ebb60038.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, 1 сентября температура воздуха может подняться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что показания термометров будут повышаться не только до конца августа, но и в начале сентября."В понедельник, благодаря гребню скандинавского антициклона, будет относительно солнечно, сухо и умеренно тепло, днем плюс 17-22 градусов. Во вторник скользнет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождем в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше плюс 16-21 градусов", - сказал Тишковец.По словам синоптика, в среду за фронтом начнется адвекция тепла, обойдется без существенных осадков, после полудня плюс 20-25 градусов. В четверг, последний день лета, в условиях преобладания солнечной и сухой погоды, температура воздуха повысится до плюс 22-27 градусов."Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата. В первые выходные осени, после прохождения холодного фронта в субботу, произойдет сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений: по ночам не ниже плюс 10-15 градусов, днем плюс 21-26 градусов", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230826/leto-1892342313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, центр "фобос", погода, евгений тишковец