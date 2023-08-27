https://ria.ru/20230827/mks-1892536912.html

Пилотируемый корабль с экипажем из четырех человек прибыл на МКС

Пилотируемый корабль с экипажем из четырех человек прибыл на МКС - РИА Новости, 27.08.2023

Пилотируемый корабль с экипажем из четырех человек прибыл на МКС

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:20

2023-08-27T16:20

2023-08-27T16:27

наука

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.Автоматическая стыковка корабля со станцией состоялась в 16.16 мск, НАСА ведет прямую трансляцию.Корабль Crew Dragon с экипажем Crew–7, в который входят российский космонавт Константин Борисов, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава, стартовал с Земли в ночь на субботу. На МКС их встречают россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американцы Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.Миссия Crew–7, как ожидается, будет оставаться на орбите до февраля 2024 года.

https://ria.ru/20200408/1569700631.html

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