https://ria.ru/20230827/miting-1892583182.html

В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву

В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву - РИА Новости, 28.08.2023

В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву

Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-27T23:49

2023-08-27T23:49

2023-08-28T00:14

в мире

амстердам

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143967/02/1439670228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_089ad193889d0eeb28656e58f52cdaba.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского"."Мы здесь, чтобы протестовать против ... поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров с Турцией.... Этим переговорам мешают США и НАТО. Они устроили конфликт, чтобы... установить новый мировой порядок, устроить нищету", - рассказал корреспонденту РИА Новости один из митингующих.По его словам, участники акции выступают за прекращение конфликта между РФ и Украиной и начало мирных переговоров."Нужно остановить конфликт. ...Мы все единые народы ... с одной историей", - подчеркнул один из протестующих.Ранее РИА Новости сообщало об акции в Афинах возле посольства США против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html

амстердам

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, украина, сша, нато