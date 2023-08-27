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В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
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23:49 27.08.2023 (обновлено: 00:14 28.08.2023)
https://ria.ru/20230827/miting-1892583182.html
В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву
В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву - РИА Новости, 28.08.2023
В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву
Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-27T23:49
2023-08-28T00:14
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского"."Мы здесь, чтобы протестовать против ... поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров с Турцией.... Этим переговорам мешают США и НАТО. Они устроили конфликт, чтобы... установить новый мировой порядок, устроить нищету", - рассказал корреспонденту РИА Новости один из митингующих.По его словам, участники акции выступают за прекращение конфликта между РФ и Украиной и начало мирных переговоров."Нужно остановить конфликт. ...Мы все единые народы ... с одной историей", - подчеркнул один из протестующих.Ранее РИА Новости сообщало об акции в Афинах возле посольства США против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html
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в мире, амстердам, украина, сша, нато
В мире, Амстердам, Украина, США, НАТО
В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок Киеву

В Амстердаме прошел митинг против украинского нацизма и поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Амстердам. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Митинг против украинского нацизма и поставок оружия Украине прошел в Амстердаме в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие собрались, держа плакаты с надписью "Остановите фашизм и нацизм на Украине", "Мы должны остановить поставку оружия Киеву", "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского".
"Мы здесь, чтобы протестовать против ... поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров с Турцией.... Этим переговорам мешают США и НАТО. Они устроили конфликт, чтобы... установить новый мировой порядок, устроить нищету", - рассказал корреспонденту РИА Новости один из митингующих.
По его словам, участники акции выступают за прекращение конфликта между РФ и Украиной и начало мирных переговоров.
"Нужно остановить конфликт. ...Мы все единые народы ... с одной историей", - подчеркнул один из протестующих.
Ранее РИА Новости сообщало об акции в Афинах возле посольства США против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций.
Акция против поставок оружия Киеву и в поддержку России в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
У посольства США в Афинах прошла акция против поставок оружия Украине
26 августа, 21:07
 
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