https://ria.ru/20230827/migranty-1892498532.html

На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов

На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.08.2023

На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов

Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T11:17

2023-08-27T11:17

2023-08-27T11:17

в мире

италия

лампедуза

сицилия

серджо маттарелла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92407/33/924073392_0:150:3786:2280_1920x0_80_0_0_343231cd6323d36272281073e09d556a.jpg

РИМ, 27 авг – РИА Новости. Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и судов, сообщила газета Il Sole 24 Ore. Помимо этих 1826 человек, в течение ночи и утра субботу на остров прибыли еще 519 беженцев. По сообщению издания, в центре по приему и размещению мигрантов на Лампедузе оказались 3983 человека при том, что он рассчитан на 400 временных постояльцев. Местные власти принимают меры по отправке прибывших в другие города и регионы страны. В сицилийском порту Порто Эмпедокле работает транзитный пункт для идентификации мигрантов, которых затем по нескольку десятков распределяют в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже свыше 107 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 53 тысяч человек. При попытке попасть в Италию погибли более двух тысяч нелегалов Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода в решении проблемы миграции, считая ответственными за потоки нелегалов корабли различных НПО, которые занимаются спасением беженцев в ближайших к Италии морских проливах. Для прекращения незаконных отправлений по морю Италия считает необходимым содействовать стабилизации обстановки в Тунисе, который по этому замыслу должен сам препятствовать миграции. Президент Италии Серджо Маттарелла на днях выступил за повышение объемов легальной миграции в Евросоюз для борьбы с незаконной перевозкой людей. По его словам, регулярные и устойчивые квоты являются единственным способом искоренить жестокую торговлю людьми, поскольку "перспектива и надежда приехать без затрат и страданий" должна убедить мигрантов ждать своего законного разрешения, добавил он.

https://ria.ru/20230814/migranty-1890061442.html

https://ria.ru/20230825/migratsiya-1892258852.html

италия

лампедуза

сицилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, лампедуза, сицилия, серджо маттарелла