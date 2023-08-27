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На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.08.2023
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11:17 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/migranty-1892498532.html
На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов
На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов - РИА Новости, 27.08.2023
На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов
Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T11:17
2023-08-27T11:17
в мире
италия
лампедуза
сицилия
серджо маттарелла
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РИМ, 27 авг – РИА Новости. Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и судов, сообщила газета Il Sole 24 Ore. Помимо этих 1826 человек, в течение ночи и утра субботу на остров прибыли еще 519 беженцев. По сообщению издания, в центре по приему и размещению мигрантов на Лампедузе оказались 3983 человека при том, что он рассчитан на 400 временных постояльцев. Местные власти принимают меры по отправке прибывших в другие города и регионы страны. В сицилийском порту Порто Эмпедокле работает транзитный пункт для идентификации мигрантов, которых затем по нескольку десятков распределяют в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже свыше 107 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 53 тысяч человек. При попытке попасть в Италию погибли более двух тысяч нелегалов Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода в решении проблемы миграции, считая ответственными за потоки нелегалов корабли различных НПО, которые занимаются спасением беженцев в ближайших к Италии морских проливах. Для прекращения незаконных отправлений по морю Италия считает необходимым содействовать стабилизации обстановки в Тунисе, который по этому замыслу должен сам препятствовать миграции. Президент Италии Серджо Маттарелла на днях выступил за повышение объемов легальной миграции в Евросоюз для борьбы с незаконной перевозкой людей. По его словам, регулярные и устойчивые квоты являются единственным способом искоренить жестокую торговлю людьми, поскольку "перспектива и надежда приехать без затрат и страданий" должна убедить мигрантов ждать своего законного разрешения, добавил он.
https://ria.ru/20230814/migranty-1890061442.html
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в мире, италия, лампедуза, сицилия, серджо маттарелла
В мире, Италия, Лампедуза, Сицилия, Серджо Маттарелла
На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов

На итальянский остров Лампедуза за сутки прибыли почти две тысячи мигрантов

© Fotolia / Luca PareschiПляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Fotolia / Luca Pareschi
Пляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 авг – РИА Новости. Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и судов, сообщила газета Il Sole 24 Ore.
Помимо этих 1826 человек, в течение ночи и утра субботу на остров прибыли еще 519 беженцев.
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По сообщению издания, в центре по приему и размещению мигрантов на Лампедузе оказались 3983 человека при том, что он рассчитан на 400 временных постояльцев. Местные власти принимают меры по отправке прибывших в другие города и регионы страны. В сицилийском порту Порто Эмпедокле работает транзитный пункт для идентификации мигрантов, которых затем по нескольку десятков распределяют в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже свыше 107 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 53 тысяч человек. При попытке попасть в Италию погибли более двух тысяч нелегалов
Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода в решении проблемы миграции, считая ответственными за потоки нелегалов корабли различных НПО, которые занимаются спасением беженцев в ближайших к Италии морских проливах. Для прекращения незаконных отправлений по морю Италия считает необходимым содействовать стабилизации обстановки в Тунисе, который по этому замыслу должен сам препятствовать миграции.
Президент Италии Серджо Маттарелла на днях выступил за повышение объемов легальной миграции в Евросоюз для борьбы с незаконной перевозкой людей. По его словам, регулярные и устойчивые квоты являются единственным способом искоренить жестокую торговлю людьми, поскольку "перспектива и надежда приехать без затрат и страданий" должна убедить мигрантов ждать своего законного разрешения, добавил он.
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