На итальянской Лампедузе за сутки высадились почти две тысячи мигрантов
На итальянский остров Лампедуза за сутки прибыли почти две тысячи мигрантов
Пляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии. Архивное фото
РИМ, 27 авг – РИА Новости. Почти две тысячи мигрантов прибыли на итальянскую Лампедузу за сутки, в общей сложности в пятницу на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и судов, сообщила газета Il Sole 24 Ore.
Помимо этих 1826 человек, в течение ночи и утра субботу на остров прибыли еще 519 беженцев.
По сообщению издания, в центре по приему и размещению мигрантов на Лампедузе оказались 3983 человека при том, что он рассчитан на 400 временных постояльцев. Местные власти принимают меры по отправке прибывших в другие города и регионы страны. В сицилийском порту Порто Эмпедокле работает транзитный пункт для идентификации мигрантов, которых затем по нескольку десятков распределяют в области Венето, Калабрия, Абруццо и другие.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже свыше 107 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил почти 53 тысяч человек. При попытке попасть в Италию погибли более двух тысяч нелегалов
Италия добивается от Евросоюза солидарного подхода в решении проблемы миграции, считая ответственными за потоки нелегалов корабли различных НПО, которые занимаются спасением беженцев в ближайших к Италии морских проливах. Для прекращения незаконных отправлений по морю Италия считает необходимым содействовать стабилизации обстановки в Тунисе, который по этому замыслу должен сам препятствовать миграции.
Президент Италии Серджо Маттарелла на днях выступил за повышение объемов легальной миграции в Евросоюз для борьбы с незаконной перевозкой людей. По его словам, регулярные и устойчивые квоты являются единственным способом искоренить жестокую торговлю людьми, поскольку "перспектива и надежда приехать без затрат и страданий" должна убедить мигрантов ждать своего законного разрешения, добавил он.