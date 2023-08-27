"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX
Маск: минюсту США нужно подать в суд против самого себя из-за двойных стандартов
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов относительно дискриминации беженцев в стране. Об этом он заявил в соцсети X.
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"Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя", — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей, в котором говорилось, что минюст США сам продвигает идею разрешения подавать заявления на работу в стране исключительно ее гражданам.
В четверг ведомство подало в суд против компании Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Согласно заявлению минюста, с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и, что из-за их иммиграционного статуса компания отказывалась принимать их на работу. Как отметило ведомство, подобная практика нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.
Минюст также утверждает, что компания объясняет свои действия существующими экспортными ограничениями в отношении продукции, которую она производит. Однако, указывают в минюсте, закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции в связи с существующими экспортными ограничениями.