https://ria.ru/20230827/mask-1892465475.html

"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX

"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX - РИА Новости, 27.08.2023

"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T00:20

2023-08-27T00:20

2023-08-27T00:22

в мире

сша

илон маск

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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов относительно дискриминации беженцев в стране. Об этом он заявил в соцсети X."Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя", — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей, в котором говорилось, что минюст США сам продвигает идею разрешения подавать заявления на работу в стране исключительно ее гражданам.В четверг ведомство подало в суд против компании Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Согласно заявлению минюста, с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и, что из-за их иммиграционного статуса компания отказывалась принимать их на работу. Как отметило ведомство, подобная практика нарушает Закон об иммиграции и гражданстве. Минюст также утверждает, что компания объясняет свои действия существующими экспортными ограничениями в отношении продукции, которую она производит. Однако, указывают в минюсте, закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции в связи с существующими экспортными ограничениями.

https://ria.ru/20230825/mask-1892127869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, илон маск