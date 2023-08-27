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"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX - РИА Новости, 27.08.2023
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00:20 27.08.2023 (обновлено: 00:22 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/mask-1892465475.html
"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX
"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX - РИА Новости, 27.08.2023
"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX
Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:20
2023-08-27T00:22
в мире
сша
илон маск
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов относительно дискриминации беженцев в стране. Об этом он заявил в соцсети X.&quot;Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя&quot;, — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей, в котором говорилось, что минюст США сам продвигает идею разрешения подавать заявления на работу в стране исключительно ее гражданам.В четверг ведомство подало в суд против компании Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Согласно заявлению минюста, с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и, что из-за их иммиграционного статуса компания отказывалась принимать их на работу. Как отметило ведомство, подобная практика нарушает Закон об иммиграции и гражданстве. Минюст также утверждает, что компания объясняет свои действия существующими экспортными ограничениями в отношении продукции, которую она производит. Однако, указывают в минюсте, закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции в связи с существующими экспортными ограничениями.
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
"Придется подать в суд". Маск ответил на обвинения против SpaceX

Маск: минюсту США нужно подать в суд против самого себя из-за двойных стандартов

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск считает, что министерству юстиции США придется подать в суд против самого себя на фоне собственных двойных стандартов относительно дискриминации беженцев в стране. Об этом он заявил в соцсети X.
«

"Министерству юстиции придется подать в суд против самого себя", — написал Маск в ответ на пост одного из пользователей, в котором говорилось, что минюст США сам продвигает идею разрешения подавать заявления на работу в стране исключительно ее гражданам.

В четверг ведомство подало в суд против компании Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Согласно заявлению минюста, с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и, что из-за их иммиграционного статуса компания отказывалась принимать их на работу. Как отметило ведомство, подобная практика нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.
Минюст также утверждает, что компания объясняет свои действия существующими экспортными ограничениями в отношении продукции, которую она производит. Однако, указывают в минюсте, закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции в связи с существующими экспортными ограничениями.
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