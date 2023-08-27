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Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе - РИА Новости, 27.08.2023
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12:56 27.08.2023 (обновлено: 18:50 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/mariupol-1892511095.html
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе - РИА Новости, 27.08.2023
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) приняли военную присягу, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:56
2023-08-27T18:50
безопасность
донецкая народная республика
мариуполь
донбасс
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) приняли военную присягу, передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло в Мариуполе около памятника освободителям Донбасса. "Из поступивших в училище более 50 курсантов проявили себя, выполняя задачи в ходе СВО, более 10 получили высокие государственные награды", - заявил на церемонии заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.По словам исполняющего обязанности начальника училища Сергея Золотарева, к присяге приведено 94 курсанта.ДонВОКУ было создано указом главы ДНР Александра Захарченко №173 от 6 мая 2015 года на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Генерала армии Епишева (ДВВПУ), учрежденного в Донецке в 1967 году. Учебный процесс в ДонВОКУ начался 1 сентября 2015 года. Первая рота курсантов была сформирована из детей военнослужащих ДНР, а также кадетов Луганского и Донецкого военных лицеев. Более 70% постоянного состава училища принимали участие в боевых действиях защищая свободу ДНР. 30 декабря 2022 года верховным главнокомандующим Вооруженными Силами – президентом РФ Владимиром Путиным училищу было вручено Боевое Знамя. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 марта 2023 года № 750-р военно-учебное заведение, относящееся к министерству образования и министерству обороны ДНР, переведено в введение Министерства обороны Российской Федерации. Помимо курсантов из ДНР и ЛНР, в училище учатся ребята из Краснодарского края, Калининградской и Самарской областей.
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887346746.html
донецкая народная республика
мариуполь
донбасс
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безопасность, донецкая народная республика, мариуполь, донбасс
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Донбасс
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе

В Мариуполе курсанты ДонВОКУ приняли присягу у памятника освободителям Донбасса

© РИА НовостиКурсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
© РИА Новости
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) приняли военную присягу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в Мариуполе около памятника освободителям Донбасса.
"Из поступивших в училище более 50 курсантов проявили себя, выполняя задачи в ходе СВО, более 10 получили высокие государственные награды", - заявил на церемонии заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

По словам исполняющего обязанности начальника училища Сергея Золотарева, к присяге приведено 94 курсанта.
ДонВОКУ было создано указом главы ДНР Александра Захарченко №173 от 6 мая 2015 года на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Генерала армии Епишева (ДВВПУ), учрежденного в Донецке в 1967 году.
Учебный процесс в ДонВОКУ начался 1 сентября 2015 года. Первая рота курсантов была сформирована из детей военнослужащих ДНР, а также кадетов Луганского и Донецкого военных лицеев. Более 70% постоянного состава училища принимали участие в боевых действиях защищая свободу ДНР. 30 декабря 2022 года верховным главнокомандующим Вооруженными Силами – президентом РФ Владимиром Путиным училищу было вручено Боевое Знамя.
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 марта 2023 года № 750-р военно-учебное заведение, относящееся к министерству образования и министерству обороны ДНР, переведено в введение Министерства обороны Российской Федерации. Помимо курсантов из ДНР и ЛНР, в училище учатся ребята из Краснодарского края, Калининградской и Самарской областей.
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БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМариупольДонбасс
 
 
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