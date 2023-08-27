Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
В Мариуполе курсанты ДонВОКУ приняли присягу у памятника освободителям Донбасса
© РИА НовостиКурсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
© РИА Новости
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища приняли военную присягу. Кадр видео
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 27 авг - РИА Новости. Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) приняли военную присягу, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Из поступивших в училище более 50 курсантов проявили себя, выполняя задачи в ходе СВО, более 10 получили высокие государственные награды", - заявил на церемонии заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.
По словам исполняющего обязанности начальника училища Сергея Золотарева, к присяге приведено 94 курсанта.
По словам исполняющего обязанности начальника училища Сергея Золотарева, к присяге приведено 94 курсанта.
ДонВОКУ было создано указом главы ДНР Александра Захарченко №173 от 6 мая 2015 года на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Генерала армии Епишева (ДВВПУ), учрежденного в Донецке в 1967 году.
Учебный процесс в ДонВОКУ начался 1 сентября 2015 года. Первая рота курсантов была сформирована из детей военнослужащих ДНР, а также кадетов Луганского и Донецкого военных лицеев. Более 70% постоянного состава училища принимали участие в боевых действиях защищая свободу ДНР. 30 декабря 2022 года верховным главнокомандующим Вооруженными Силами – президентом РФ Владимиром Путиным училищу было вручено Боевое Знамя.
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 29 марта 2023 года № 750-р военно-учебное заведение, относящееся к министерству образования и министерству обороны ДНР, переведено в введение Министерства обороны Российской Федерации. Помимо курсантов из ДНР и ЛНР, в училище учатся ребята из Краснодарского края, Калининградской и Самарской областей.