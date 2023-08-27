https://ria.ru/20230827/makron-1892580477.html

Сгенерированный ИИ Макрон ответил на вопросы французов

Сгенерированный ИИ Макрон ответил на вопросы французов - РИА Новости, 27.08.2023

Сгенерированный ИИ Макрон ответил на вопросы французов

Специалист по искусственному интеллекту создал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона, которой пользователи могли задавать вопросы на... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T22:50

2023-08-27T22:50

2023-08-27T22:50

в мире

франция

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владимир путин

эммануэль макрон

шарль азнавур

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ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Специалист по искусственному интеллекту создал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона, которой пользователи могли задавать вопросы на стриминговом сервисе Twitch, сообщило издание Parisien. Чтобы начать общение с "президентом", пользователям нужно было ввести фразу "! yomanu" - так в 2018 году к Макрону во время общения с народом обратился один из молодых избирателей, за что был сразу же жёстко отчитан президентом. Виртуальный Макрон отвечал на вопросы в шутливой неформальной манере. На замечание пользователей о "медленном интернете" "Макрон" ответил: "О, это напоминает мне дебаты в Нацсобрании Франции!". Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, он сообщил: "Это как дружить с плюшевым медведем, только у этого медведя есть ядерное оружие. Мы приветствуем друг друга, но сохраняем легкое недоверие". "Я думаю, что лучше всего функционирует Макрон, который остается политкорректным, но отходит от избитых ответов и общается в прямолинейной и несколько конфликтной манере с пользователями", - отметил создатель эфира Анис Айари. Виртуальный президент за сутки получил более миллиона вопросов, одновременно трансляцию смотрели более 1,3 тысячи пользователей, отметил он в Twitter. Айари, ранее уже попадавший во французские СМИ после того, как с помощью ИИ сгенерировал аудиозапись известной песни Шарля Азнавура "Еще вчера", исполняемой голосом Эммануэля Макрона, сообщил, что "оживлял" Макрона более 40 часов и "результат превзошел все его ожидания". Позже инженер сообщил, что намерен поддерживать стрим еще несколько дней, заменяя на платформе Макрона на Шарля де Голля.

https://ria.ru/20230615/prezident-1878316611.html

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в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, шарль азнавур