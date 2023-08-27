Сгенерированный ИИ Макрон ответил на вопросы французов
Сгенерированный ИИ Макрон сравнил Путина с плюшевым медведем
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости. Специалист по искусственному интеллекту создал виртуальную копию президента Франции Эммануэля Макрона, которой пользователи могли задавать вопросы на стриминговом сервисе Twitch, сообщило издание Parisien.
Чтобы начать общение с "президентом", пользователям нужно было ввести фразу "! yomanu" - так в 2018 году к Макрону во время общения с народом обратился один из молодых избирателей, за что был сразу же жёстко отчитан президентом.
Виртуальный Макрон отвечал на вопросы в шутливой неформальной манере.
На замечание пользователей о "медленном интернете" "Макрон" ответил: "О, это напоминает мне дебаты в Нацсобрании Франции!". Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, он сообщил: "Это как дружить с плюшевым медведем, только у этого медведя есть ядерное оружие. Мы приветствуем друг друга, но сохраняем легкое недоверие".
"Я думаю, что лучше всего функционирует Макрон, который остается политкорректным, но отходит от избитых ответов и общается в прямолинейной и несколько конфликтной манере с пользователями", - отметил создатель эфира Анис Айари.
Виртуальный президент за сутки получил более миллиона вопросов, одновременно трансляцию смотрели более 1,3 тысячи пользователей, отметил он в Twitter.
Айари, ранее уже попадавший во французские СМИ после того, как с помощью ИИ сгенерировал аудиозапись известной песни Шарля Азнавура "Еще вчера", исполняемой голосом Эммануэля Макрона, сообщил, что "оживлял" Макрона более 40 часов и "результат превзошел все его ожидания". Позже инженер сообщил, что намерен поддерживать стрим еще несколько дней, заменяя на платформе Макрона на Шарля де Голля.