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В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова - РИА Новости, 27.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:28 27.08.2023 (обновлено: 01:40 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/lenfilm-1892467652.html
В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова
В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова - РИА Новости, 27.08.2023
В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова
Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью режиссера Глеба Панфилова, сообщает киностудия. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T01:28
2023-08-27T01:40
культура
россия
глеб панфилов
умер глеб панфилов
ленфильм
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью режиссера Глеба Панфилова, сообщает киностудия. Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Глеб Панфилов ушел из жизни в субботу в возрасте 89 лет. "Ленфильм" соболезнует родным и близким Мастера. Вечная память", — говорится в сообщении. Панфилов в 1966 году пришел работать на "Ленфильм, где его ждал первый успех. "Уже его первые картины заявили о ярком, современном режиссере, обладающим собственным авторским подчерком. На "Ленфильме" Глеб Анатольевич создал картины "В огне брода нет", "Начало" и "Прошу слова". Более чем за полвека в кино Панфилов получил множество престижных наград и премий. Он является лауреатом Государственной премии РСФСР и премии президента России", — сообщает киностудия. Отмечается, что Панфилов пришел в режиссерскую профессию с заводской проходной: он трудился мастером Свердловского завода металлоаппаратов. Позже на комсомольской работе он создал в городе любительскую киностудию, где и появились его первые фильмы. Затем Панфилов окончил Высшие режиссерские курсы. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463080.html
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россия, глеб панфилов, умер глеб панфилов, ленфильм, общество
Культура, Россия, Глеб Панфилов, Умер Глеб Панфилов, Ленфильм, Общество
В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова

В киностудии "Ленфильм" назвали Глеба Панфилова ярким режиссером

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Режиссер Глеб Панфилов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью режиссера Глеба Панфилова, сообщает киностудия.
Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Глеб Панфилов ушел из жизни в субботу в возрасте 89 лет.
Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
В "Ленкоме" назвали Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком
Вчера, 23:29
"Ленфильм" соболезнует родным и близким Мастера. Вечная память", — говорится в сообщении.
Панфилов в 1966 году пришел работать на "Ленфильм, где его ждал первый успех.
"Уже его первые картины заявили о ярком, современном режиссере, обладающим собственным авторским подчерком. На "Ленфильме" Глеб Анатольевич создал картины "В огне брода нет", "Начало" и "Прошу слова". Более чем за полвека в кино Панфилов получил множество престижных наград и премий. Он является лауреатом Государственной премии РСФСР и премии президента России", — сообщает киностудия.
Отмечается, что Панфилов пришел в режиссерскую профессию с заводской проходной: он трудился мастером Свердловского завода металлоаппаратов. Позже на комсомольской работе он создал в городе любительскую киностудию, где и появились его первые фильмы. Затем Панфилов окончил Высшие режиссерские курсы.
Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
Биография Глеба Панфилова
Вчера, 22:18
 
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