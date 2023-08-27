https://ria.ru/20230827/lenfilm-1892467652.html

В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова

В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова - РИА Новости, 27.08.2023

В "Ленфильме" выразили соболезнования из-за смерти Глеба Панфилова

Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью режиссера Глеба Панфилова, сообщает киностудия. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T01:28

2023-08-27T01:28

2023-08-27T01:40

культура

россия

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умер глеб панфилов

ленфильм

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью режиссера Глеба Панфилова, сообщает киностудия. Российский режиссер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Глеб Панфилов ушел из жизни в субботу в возрасте 89 лет. "Ленфильм" соболезнует родным и близким Мастера. Вечная память", — говорится в сообщении. Панфилов в 1966 году пришел работать на "Ленфильм, где его ждал первый успех. "Уже его первые картины заявили о ярком, современном режиссере, обладающим собственным авторским подчерком. На "Ленфильме" Глеб Анатольевич создал картины "В огне брода нет", "Начало" и "Прошу слова". Более чем за полвека в кино Панфилов получил множество престижных наград и премий. Он является лауреатом Государственной премии РСФСР и премии президента России", — сообщает киностудия. Отмечается, что Панфилов пришел в режиссерскую профессию с заводской проходной: он трудился мастером Свердловского завода металлоаппаратов. Позже на комсомольской работе он создал в городе любительскую киностудию, где и появились его первые фильмы. Затем Панфилов окончил Высшие режиссерские курсы. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20230826/panfilov-1892463080.html

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россия, глеб панфилов, умер глеб панфилов, ленфильм, общество