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Полный крах. США указали на неспособность одержать верх над Россией
Полный крах. США указали на неспособность одержать верх над Россией - РИА Новости, 27.08.2023
Полный крах. США указали на неспособность одержать верх над Россией
Проект Запада по нанесению России стратегического поражения потерпел провал. Об этом написал обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:35
2023-08-27T05:35
2023-08-27T05:35
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сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Проект Запада по нанесению России стратегического поражения потерпел провал. Об этом написал обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни."Вывод <...> заключается в том, что американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил. Особенно в свете разоблачения своего военного бессилия и неспособности своей военной промышленности создать условия для нанесения стратегического поражения России, а также Китаю, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне", — заявил автор.Он также добавил, что эти "новые американские тенденции" свидетельствует о военном проигрыше США и НАТО. Оно, по словам автора, будет превосходить все поражения, нанесенные мировым империям с момента существования государства поселенцев в Северной Америке до настоящего времени.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, китай, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, НАТО
Полный крах. США указали на неспособность одержать верх над Россией
Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России потерпел крах