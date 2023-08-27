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Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией - РИА Новости, 27.08.2023
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04:50 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/konflikt-1892474480.html
Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией
Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией - РИА Новости, 27.08.2023
Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией
Россия и США смогут наладить отношения после окончания острой фазы украинского конфликта. Об этом написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:50
2023-08-27T04:50
в мире
россия
сша
джордж буш (младший)
томас грэм
нато
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия и США смогут наладить отношения после окончания острой фазы украинского конфликта. Об этом написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в статье для Nation."Учитывая бушующий на Украине вооруженный конфликт и полный разрыв между США и Россией, перевод наших отношений с Москвой в конструктивное русло кажется сейчас невыполнимой задачей. И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность", — заявил Грэм.Для этого, отметил автор, США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.Вашингтон, по мнению обозревателя, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, способствуя продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой, а также открыто поддерживая "некоторую форму нейтралитета" Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поддержка Украины ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия и финансированием, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230827/stabilnost-1892472439.html
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в мире, россия, сша, джордж буш (младший), томас грэм, нато
В мире, Россия, США, Джордж Буш (младший), Томас Грэм, НАТО
Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией

Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

© Фото : МИД РФФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : МИД РФ
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия и США смогут наладить отношения после окончания острой фазы украинского конфликта. Об этом написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в статье для Nation.
«
"Учитывая бушующий на Украине вооруженный конфликт и полный разрыв между США и Россией, перевод наших отношений с Москвой в конструктивное русло кажется сейчас невыполнимой задачей. И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность", — заявил Грэм.
Для этого, отметил автор, США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.
Вашингтон, по мнению обозревателя, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, способствуя продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой, а также открыто поддерживая "некоторую форму нейтралитета" Украины.
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Москва не раз предупреждала западные страны, что поддержка Украины ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия и финансированием, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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