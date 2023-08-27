https://ria.ru/20230827/konflikt-1892474480.html

Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией

Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией - РИА Новости, 27.08.2023

Новая возможность. В США рассказали, что может привести к дружбе с Россией

Россия и США смогут наладить отношения после окончания острой фазы украинского конфликта. Об этом написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T04:50

2023-08-27T04:50

2023-08-27T04:50

в мире

россия

сша

джордж буш (младший)

томас грэм

нато

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия и США смогут наладить отношения после окончания острой фазы украинского конфликта. Об этом написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в статье для Nation."Учитывая бушующий на Украине вооруженный конфликт и полный разрыв между США и Россией, перевод наших отношений с Москвой в конструктивное русло кажется сейчас невыполнимой задачей. И, скорее всего, так будет до тех пор, пока конфликт останется в острой фазе. Но, как только этот этап пройдет, может появиться новая возможность", — заявил Грэм.Для этого, отметил автор, США необходимо извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.Вашингтон, по мнению обозревателя, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, способствуя продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой, а также открыто поддерживая "некоторую форму нейтралитета" Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поддержка Украины ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия и финансированием, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230827/stabilnost-1892472439.html

https://ria.ru/20230826/oruzhie-1892396547.html

россия

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в мире, россия, сша, джордж буш (младший), томас грэм, нато