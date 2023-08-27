https://ria.ru/20230827/kinolog-1892471683.html

Кинолог рассказал об этикете собаковода

Кинолог рассказал об этикете собаковода - РИА Новости, 27.08.2023

Кинолог рассказал об этикете собаковода

Собак, давно ставших для хозяев полноправными членами семьи, можно всё чаще увидеть в кафе, ресторанах, на выставках и концертах, открываются специальные места, РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T03:08

2023-08-27T03:08

2023-08-27T03:13

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Собак, давно ставших для хозяев полноправными членами семьи, можно всё чаще увидеть в кафе, ресторанах, на выставках и концертах, открываются специальные места, дружественные к посетителям с собаками, чтобы все чувствовали себя там комфортно, нужно соблюдать особенный этикет собаковода, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Важно, чтобы не только собака чувствовала себя комфортно и безопасно, но и окружающие люди и животные. В этом главную роль играет собаковод, он всегда должен помнить об этикете собаковода, который включает уважительное отношение к интересам других людей и животных", - сказал Голубев. "Будьте вежливы с другими собаководами, спрашивайте разрешения, прежде чем знакомить собак, убирайте за питомцем, в общественных местах придерживайтесь установленных норм и правил, воспитывайте собаку, чтобы она могла демонстрировать безупречное поведение в любой ситуации", – добавил он. Не знакомиться без спроса Он подчеркнул, что собаководу должен учитывать не только интересы и состояние своей собаки. Также важно с уважением относиться к окружающим, как к тем, у кого тоже есть питомцы, так и к людям без них. "Если ваша собака хочет с кем-то подружиться, обязательно спросите разрешения у хозяина другого питомца. Не все собаки одинаково дружелюбны и открыты к общению с другими сородичами. Узнайте у хозяина об особенностях другого питомца, о его характере и расположению к новым знакомым. Также не стоит угощать лакомствами других собак и трогать их без разрешения владельца", - рассказал кинолог. Тех, кто ходит с собакой в кафе и рестораны, он призвал убедиться, что животное не мешает окружающим, не бегает за официантами и не навязывается соседям по столику. Кроме того, не стоит усаживать питомца на диваны и стулья для посетителей или кормить его со своей тарелки. Даже если хозяину кажется, что его пёс очень ухоженный, такое поведение может совершенно не понравиться остальным, предостерёг Голубев. Он также порекомендовал собаководам убедиться, что их питомцы хорошо воспитаны и могут демонстрировать безупречное поведение в общественных местах. Чтобы достичь этого, важно начинать обучение сразу, как только собака попала в дом. По словам Голубева, чтобы можно было контролировать собаку и при необходимости корректировать её поведение, питомец должен знать основные команды, такие, как "Ко мне!", "Нельзя!", "Фу!", "Рядом!", "Сидеть!". Правила для всех Кроме того, нужно везде следовать установленным правилам, отметил президент РКФ. Даже в дог-френдли местах всегда есть свои правила, поэтому их нужно внимательно изучить, прежде, чем отправиться куда-то. В некоторых местах может потребоваться дополнительная амуниция, а где-то будет запрещено отпускать собаку с поводка, уточнил Голубев. Еще одним важным аспектом он назвал уборку за собакой. Причём это касается не только тех случаев, когда питомец справил нужду на улице. Если собака, например, разорвала салфетку в кафе или пролила воду из миски, за ней тоже нужно убрать. Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места вместе со своими четвероногими друзьями, нужно стараться создавать дружественную среду, где никто не будет возмущен поведением собаки, подчеркнул кинолог. "Каждый ответственный собаковод вносит вклад в развитие дог-френдли культуры. Это касается как воспитания и социализации собаки, так и поведения владельца в целом. Чтобы общество трансформировалось и открывало новые возможности для людей с животными, нужно с уважением относиться не только к интересам своего питомца, но и окружающих людей и животных", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20230820/kinolog-1891077275.html

https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html

https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия