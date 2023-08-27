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Любимова рассказала о значении Дня российского кино - РИА Новости, 27.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:37 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/kino-1892499772.html
Любимова рассказала о значении Дня российского кино
Любимова рассказала о значении Дня российского кино - РИА Новости, 27.08.2023
Любимова рассказала о значении Дня российского кино
День российского кино стал напоминанием о силе киноиндустрии, о её влиянии на культуру и жизнь в России и за рубежом, заявила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T11:37
2023-08-27T11:37
культура
россия
ольга любимова
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. День российского кино стал напоминанием о силе киноиндустрии, о её влиянии на культуру и жизнь в России и за рубежом, заявила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале. Российские кинематографисты 27 августа отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения. "Этот праздник напоминает нам о невероятной силе искусства кино и его огромном влиянии на нашу культуру и жизнь. Мы радуемся успехам индустрии и оказываем ей поддержку. Очень здорово, что кассовые сборы российских фильмов увеличиваются каждый год… Наши проекты привлекают внимание и вызывают интерес не только внутри страны, но и за ее пределами", - написала Любимова. Она отметила, что по итогам 2022 года российские фильмы заработали 12,3 миллиарда рублей, а в январе-августе 2023 года - 19,7 миллиарда рублей. "На третьем фестивале российского кино в Индии было представлено 5 фильмов, а в Бразилии уже в течение 4 лет проходят Дни российского кино. В этом году более 2 миллионов зрителей в Китае посмотрели наши фильмы онлайн", - добавила министр. Любимова уточнила, что что этот успех был бы невозможен без талантливых и преданных своему делу специалистов, которые трудятся в сфере кино. "Режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, сценаристы и многие другие специалисты – каждый важен в создании киношедевров. Спасибо вам за вклад в киноиндустрию", - написала министр.
https://ria.ru/20230827/kino-1892443914.html
https://ria.ru/20230827/kino-1892170362.html
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россия, ольга любимова, кино и сериалы
Культура, Россия, Ольга Любимова, Кино и сериалы
Любимова рассказала о значении Дня российского кино

Любимова: День кино напоминает людям о силе искусства и его влиянии на культуру

© iStock.com / MixMediaДевушка смотрит фильм в кинотеатре
Девушка смотрит фильм в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© iStock.com / MixMedia
Девушка смотрит фильм в кинотеатре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. День российского кино стал напоминанием о силе киноиндустрии, о её влиянии на культуру и жизнь в России и за рубежом, заявила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.
Российские кинематографисты 27 августа отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения.
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Киноразворот на Восток
Вчера, 08:00
"Этот праздник напоминает нам о невероятной силе искусства кино и его огромном влиянии на нашу культуру и жизнь. Мы радуемся успехам индустрии и оказываем ей поддержку. Очень здорово, что кассовые сборы российских фильмов увеличиваются каждый год… Наши проекты привлекают внимание и вызывают интерес не только внутри страны, но и за ее пределами", - написала Любимова.
Она отметила, что по итогам 2022 года российские фильмы заработали 12,3 миллиарда рублей, а в январе-августе 2023 года - 19,7 миллиарда рублей.
"На третьем фестивале российского кино в Индии было представлено 5 фильмов, а в Бразилии уже в течение 4 лет проходят Дни российского кино. В этом году более 2 миллионов зрителей в Китае посмотрели наши фильмы онлайн", - добавила министр.
Любимова уточнила, что что этот успех был бы невозможен без талантливых и преданных своему делу специалистов, которые трудятся в сфере кино.
"Режиссеры, актеры, продюсеры, операторы, сценаристы и многие другие специалисты – каждый важен в создании киношедевров. Спасибо вам за вклад в киноиндустрию", - написала министр.
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День российского кино
Вчера, 01:48
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваКино и сериалы
 
 
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