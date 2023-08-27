https://ria.ru/20230827/khakery-1892468899.html
Стало известно, как речь Путина "парализовала" Польшу
Стало известно, как речь Путина "парализовала" Польшу - РИА Новости, 27.08.2023
Стало известно, как речь Путина "парализовала" Польшу
В польском Щецине хакеры временно парализовали движение поездов и включили гимн России и отрывок выступления президента Владимира Путина. Об этом сообщает... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T01:50
2023-08-27T01:50
2023-08-27T03:33
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В польском Щецине хакеры временно парализовали движение поездов и включили гимн России и отрывок выступления президента Владимира Путина. Об этом сообщает газета Wyborcza."Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина", — говорится в сообщении.Инцидент, по данным газеты, произошел 25 августа. Взлом системы безопасности обездвижил сразу две ветки. Железнодорожники обратились в полицию, после чего систему удалось восстановить. Полицейские ведут поиски хакеров.Ранее в Чехии официанты кафе Cotton Club включили украинским посетителям гимн России.
https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html
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в мире, россия, щецин, польша, хакеры
В мире, Россия, Щецин, Польша, хакеры
Стало известно, как речь Путина "парализовала" Польшу
Wyborcza: в Щецине хакеры остановили движение поездов и включили российский гимн