https://ria.ru/20230827/kanada-1892469179.html

Премьер Канады пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется

Премьер Канады пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется - РИА Новости, 27.08.2023

Премьер Канады пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется

Премьер-министр страны Джастин Трюдо на фоне неудачного контрнаступления Украины в интервью агентству Bloomberg пообещал помогать Киеву столько, сколько... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T01:55

2023-08-27T01:55

2023-08-27T02:18

киев

украина

джастин трюдо

вооруженные силы украины

нато

канада

в мире

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр страны Джастин Трюдо на фоне неудачного контрнаступления Украины в интервью агентству Bloomberg пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется. "Мы всегда знали, что (контрнаступление - ред.) будет долгим процессом... Мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", — заявил канадский премьер.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230825/pomosch-1892182124.html

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киев, украина, джастин трюдо, вооруженные силы украины, нато, канада, в мире