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Румыния будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16 - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/istrebiteli-1892500914.html
Румыния будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16
Румыния будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16 - РИА Новости, 27.08.2023
Румыния будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16
Румыния участвует в подготовке пилотов для управления истребителями F-16, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T11:43
2023-08-27T11:43
специальная военная операция на украине
украина
f-16
румыния
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Румыния участвует в подготовке пилотов для управления истребителями F-16, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на румынской территории, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью британской газете Financial Times. "Ожидаю подписания протоколов (для пилотов) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие (на данном пути – ред.)… Насколько нам известно, логистика подготовлена ", - заявил премьер. Чолаку также добавил, что возросшие расходы на военную сферу и инфраструктуру в связи с конфликтом на Украине негативно влияют на бюджет страны. По данным газеты, на этой неделе Чолаку встретится с чиновниками из ЕС в Брюсселе для обсуждения мер по ограничению дефицита финансирования. "Нам пришлось реорганизовать бюджет, чтобы помочь с поставками на Украину… Это были непредвиденные расходы..., поэтому нам потребуется исключение из налогового кодекса", - сказал премьер газете. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230826/borba-1892342474.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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украина, f-16, румыния, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, Румыния, В мире, Евросоюз
Румыния будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16

Премьер Чолаку заявил об участии Румынии в подготовке летчиков ВСУ на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Румыния участвует в подготовке пилотов для управления истребителями F-16, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на румынской территории, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью британской газете Financial Times.
«
"Ожидаю подписания протоколов (для пилотов) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие (на данном пути – ред.)… Насколько нам известно, логистика подготовлена ", - заявил премьер.
Чолаку также добавил, что возросшие расходы на военную сферу и инфраструктуру в связи с конфликтом на Украине негативно влияют на бюджет страны.
По данным газеты, на этой неделе Чолаку встретится с чиновниками из ЕС в Брюсселе для обсуждения мер по ограничению дефицита финансирования.
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«
"Нам пришлось реорганизовать бюджет, чтобы помочь с поставками на Украину… Это были непредвиденные расходы..., поэтому нам потребуется исключение из налогового кодекса", - сказал премьер газете.
Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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