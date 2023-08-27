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Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/geroi-1892547622.html
Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны
Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны - РИА Новости, 27.08.2023
Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны
Двоим участникам специальной военной операции – Олегу Пивоварову и Илье Подороге, награжденным государственными наградами, тысячи артековцев во время церемонии... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:42
2023-08-27T17:42
специальная военная операция на украине
общество
россия
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Двоим участникам специальной военной операции – Олегу Пивоварову и Илье Подороге, награжденным государственными наградами, тысячи артековцев во время церемонии закрытия смены устроили овацию, поблагодарив за мужество и защиту страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. "На сцену во время церемонии закрытия смены пригласили двух участников спецоперации: Олег Пивоваров, он награжден "Золотой Звездой" и званием Героя России, Илья Подорога кавалер "Ордена Мужества". Дети устроили овацию героям, громко хором кричали им "Спасибо", - сообщили в пресс-службе. Участники спецоперации призвали детей беречь прекрасный центр "Артек" и свою страну. Они особо отметили, насколько важны письма ребят для бойцов на передовой и поблагодарили их. Девятая смена "Движение вверх" началась в Международном детском центре 8-9 августа. На 21 день девять детских лагерей "Артека" стали площадками творчества и спортивных достижений. Участники – более 3 тысяч активных, спортивных и талантливых ребят из всех регионов России и 17 иностранных государств. Смена закончится 28-29 августа.
https://ria.ru/20230726/artek-1886423066.html
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общество, россия, артек
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Артек
Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны

Тысячи детей в "Артеке" хором поблагодарили героев СВО за защиту страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМеждународном детском центре "Артек"
Международном детском центре Артек - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Международном детском центре "Артек". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Двоим участникам специальной военной операции – Олегу Пивоварову и Илье Подороге, награжденным государственными наградами, тысячи артековцев во время церемонии закрытия смены устроили овацию, поблагодарив за мужество и защиту страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"На сцену во время церемонии закрытия смены пригласили двух участников спецоперации: Олег Пивоваров, он награжден "Золотой Звездой" и званием Героя России, Илья Подорога кавалер "Ордена Мужества". Дети устроили овацию героям, громко хором кричали им "Спасибо", - сообщили в пресс-службе.
Участники спецоперации призвали детей беречь прекрасный центр "Артек" и свою страну. Они особо отметили, насколько важны письма ребят для бойцов на передовой и поблагодарили их.
Девятая смена "Движение вверх" началась в Международном детском центре 8-9 августа. На 21 день девять детских лагерей "Артека" стали площадками творчества и спортивных достижений. Участники – более 3 тысяч активных, спортивных и талантливых ребят из всех регионов России и 17 иностранных государств. Смена закончится 28-29 августа.
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