https://ria.ru/20230827/geroi-1892547622.html

Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны

Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны - РИА Новости, 27.08.2023

Тысячи детей в "Артеке" поблагодарили героев спецоперации за защиту страны

Двоим участникам специальной военной операции – Олегу Пивоварову и Илье Подороге, награжденным государственными наградами, тысячи артековцев во время церемонии... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:42

2023-08-27T17:42

2023-08-27T17:42

специальная военная операция на украине

общество

россия

артек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Двоим участникам специальной военной операции – Олегу Пивоварову и Илье Подороге, награжденным государственными наградами, тысячи артековцев во время церемонии закрытия смены устроили овацию, поблагодарив за мужество и защиту страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. "На сцену во время церемонии закрытия смены пригласили двух участников спецоперации: Олег Пивоваров, он награжден "Золотой Звездой" и званием Героя России, Илья Подорога кавалер "Ордена Мужества". Дети устроили овацию героям, громко хором кричали им "Спасибо", - сообщили в пресс-службе. Участники спецоперации призвали детей беречь прекрасный центр "Артек" и свою страну. Они особо отметили, насколько важны письма ребят для бойцов на передовой и поблагодарили их. Девятая смена "Движение вверх" началась в Международном детском центре 8-9 августа. На 21 день девять детских лагерей "Артека" стали площадками творчества и спортивных достижений. Участники – более 3 тысяч активных, спортивных и талантливых ребят из всех регионов России и 17 иностранных государств. Смена закончится 28-29 августа.

https://ria.ru/20230726/artek-1886423066.html

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общество, россия, артек