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В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана - РИА Новости, 27.08.2023
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23:54 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/genkonsulstvo-1892583485.html
В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана
В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана - РИА Новости, 27.08.2023
В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана
Отрубленную голову кабана обнаружили у входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T23:54
2023-08-27T23:54
в мире
марокко
корсика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отрубленную голову кабана обнаружили у входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника. "Отрубленную голову животного нашли где-то в 13.00 (14.00 мск. ) у двери здания генконсульства и быстро убрали. Никаких надписей ... на месте обнаружено не было", - отмечает агентство. По данным Франс Пресс, прокуратура острова осудила инцидент и начала расследование по факту "разжигания дискриминации и расовой ненависти". "Результатов расследования еще нет ... Со мной разговаривали по телефону несколько корсиканских ... чиновников, которые поддержали меня, в том числе и президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони", - рассказал агентству генеральный консул Марокко Наджуа Эл Беррак.
https://ria.ru/20210612/korsika-1736747741.html
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в мире, марокко, корсика
В мире, Марокко, Корсика
В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана

AFP: у входа в генконсульство Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана

© Фото : Вита ИвановаВид с острова Корсика
Вид с острова Корсика - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Вита Иванова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отрубленную голову кабана обнаружили у входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.
"Отрубленную голову животного нашли где-то в 13.00 (14.00 мск. ) у двери здания генконсульства и быстро убрали. Никаких надписей ... на месте обнаружено не было", - отмечает агентство.
По данным Франс Пресс, прокуратура острова осудила инцидент и начала расследование по факту "разжигания дискриминации и расовой ненависти".
"Результатов расследования еще нет ... Со мной разговаривали по телефону несколько корсиканских ... чиновников, которые поддержали меня, в том числе и президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони", - рассказал агентству генеральный консул Марокко Наджуа Эл Беррак.
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