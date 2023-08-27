https://ria.ru/20230827/genkonsulstvo-1892583485.html

В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана

В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана - РИА Новости, 27.08.2023

В генконсульстве Марокко на Корсике нашли отрубленную голову кабана

Отрубленную голову кабана обнаружили у входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T23:54

2023-08-27T23:54

2023-08-27T23:54

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корсика

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Отрубленную голову кабана обнаружили у входа в генконсульство Марокко на французском острове Корсика, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника. "Отрубленную голову животного нашли где-то в 13.00 (14.00 мск. ) у двери здания генконсульства и быстро убрали. Никаких надписей ... на месте обнаружено не было", - отмечает агентство. По данным Франс Пресс, прокуратура острова осудила инцидент и начала расследование по факту "разжигания дискриминации и расовой ненависти". "Результатов расследования еще нет ... Со мной разговаривали по телефону несколько корсиканских ... чиновников, которые поддержали меня, в том числе и президент исполнительного совета Корсики Жиль Симеони", - рассказал агентству генеральный консул Марокко Наджуа Эл Беррак.

https://ria.ru/20210612/korsika-1736747741.html

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в мире, марокко, корсика