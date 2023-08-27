https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html

Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ

Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ - РИА Новости, 27.08.2023

Плохо лежит: Украина может прибрать к рукам европейский газ

В преддверии зимы Европа, стремясь избежать повторения энергокризиса, максимально запаслась газом. Его уже негде держать, и голубое топливо закачивают в... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:02

экономика

украина

европа

евросоюз

нафтогаз украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В преддверии зимы Европа, стремясь избежать повторения энергокризиса, максимально запаслась газом. Его уже негде держать, и голубое топливо закачивают в украинские хранилища. Это большой риск. Если снаряды попадут в трубопроводы или компрессорные станции, все окажется заблокированным. И еще есть вариант: Киев присвоит чужое, если ситуация в энергетике резко ухудшится. Некуда деватьПамятуя о прошлой зиме, Старый Свет забил подземные хранилища (ПХГ) под завязку.По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) — на 90%.В июне 2022-го в ЕС на фоне энергокризиса приняли правило: к 1 ноября надо минимум 80% , а в последующие годы — 90. План уже перевыполнили.Тем не менее зима пугает. Энергетическая безопасность ЕС остается крайне хрупкой, с тех пор как отказались от российских поставок, отмечает Wall Street Journal.Придержать на УкраинеВ этих условиях европейские газовые трейдеры решили доверить запасы Украине. Игроки рынка руководствуются коммерческой логикой: там достаточно мощностей, а тарифы ниже. Ну и киевский режим в ЕС, как известно, очень любят."EP Commodities транспортирует природный газ на Украину. Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения даже в чрезвычайно сложной ситуации военного времени", — цитирует Reuters председателя EP Commodities EPH Мирослава Хаско.В государственной компании Словакии SPP, обеспечивающей газом (частично российским) почти весь внутренний рынок, также изучают возможность использования украинских хранилищ. Собственные заполнены.В свою очередь, в "Укртрансгазе" (входит в группу "Нафтогаз") видят "положительную тенденцию в закачке газа иностранными трейдерами". Как уточнили в "Нафтогазе", речь идет о трети ПХГ общей мощностью порядка 30 миллиардов кубометров.По подсчетам аналитического центра Брейгеля, за счет Украины Европа увеличит запасы примерно на 10%."Дополнительные 100 тераватт-часов мощности, имеющихся там, — это хороший задел для зимы в Европе и долгожданный рост доходов Киева", — отметили аналитики центра.Объективные рискиВпрочем, не все столь оптимистичны. Игроки рынка признают, что эта стратегия довольно рискованная. Велика вероятность потерять и деньги, и накопленное к холодам голубое топливо."Представьте, что высокоточная ракета попадает в компрессорную станцию ​​или иной объект газовой инфраструктуры. Этот риск нельзя игнорировать", — указывают в чешской энергетической компании MND.Украина предлагает хранение газа по фиксированной ставке, что делает услугу очень привлекательной и конкурентоспособной. Однако в условиях военного времени ничего нельзя гарантировать, напомнили в швейцарской энергетической группе Axpo."Европейские трейдеры закачивают купленный ими природный газ лишь в подземные хранилища на западе Украины, ближе к границе. Очевидно, они думают, что российские войска не скоро туда дойдут и пока не будут выводить из строя местные газопроводы. Суммарная емкость подземных хранилищ раньше оценивалась в 30-32 миллиарда кубометров, теперь в распоряжении Киева от силы две трети этого объема. Не исключено, что в итоге останется 50% и менее. И все-таки "Укртрансгаз" старается заработать хоть что-то", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Могут прибратьНа рынке зреют и другие опасения. Киев может конфисковать газ, если ситуация в украинской энергетике резко ухудшится, предупредили в MND.Как заверили в "Нафтогазе", это исключено. Но в Раде по поводу энергетики бьют тревогу.Конечно, вряд ли Киев осмелится подложить Европе такую свинью."При несанкционированном отборе из хранилищ они нарвутся на большие проблемы с теми, кто предоставляет им военную и финансовую помощь", — отмечает Леонид Хазанов.Однако не учитывать такой вариант развития событий тоже нельзя."Несколько дополнительных миллиардов кубометров газа кажутся европейцам важным резервом. Риски определенно есть, и потому к ПХГ Украины обратились в последнюю очередь, несмотря на дешевизну. Пока они рискуют деньгами, а зимой к этому может прибавиться угроза социально-экономического коллапса в случае дефицита топлива. И эта вероятность далеко не нулевая", — подчеркивает Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.Украина продолжает настаивать на использовании своих подземных объектов для создания стратегического запаса ЕС, который, как заявляют в Киеве, "будет служить странам региона".

https://ria.ru/20230822/gaz-1891294341.html

https://ria.ru/20230725/naftogaz-1886037221.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, европа, евросоюз, нафтогаз украины