https://ria.ru/20230827/ekonomiya-1892480500.html

Более половины россиян стали больше экономить, показал опрос

Более половины россиян стали больше экономить, показал опрос - РИА Новости, 27.08.2023

Более половины россиян стали больше экономить, показал опрос

Более половины жителей России стали больше экономить за последний год, особенно на крупных покупках, развлечениях и путешествиях, выяснили для РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:33

2023-08-27T08:33

2023-08-27T08:33

общество

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более половины жителей России стали больше экономить за последний год, особенно на крупных покупках, развлечениях и путешествиях, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. "Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего – на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. А вот на образовании экономят даже реже, чем на продуктах питания и лечении", - показало исследование, в котором приняли участие 1500 человек. Из тех, кто обнаружил за собой тенденцию к экономии, однозначно в этом уверены 32,7%. Еще 25% сказали, что "скорее всего стали экономить больше". Точно не ограничивают себя в расходах около 10% респондентов. В первую очередь россияне экономят на крупных покупках, выяснили авторы исследования. Об этом заявили 53,8% опрошенных, при этом можно было выбрать несколько вариантов ответа. Другие статьи расходов, которые чаще всего идут под сокращение, – это развлечения (50%) и путешествия (44,2%). Также треть опрошенных (33,2%), сообщили, что меньше тратят на подарки, и почти столько же (32,7%) – на повседневные товары. Значительно реже экономят на транспорте (19,2%), аренде жилья (15,7%), продуктах питания (13,7%) и лечении (7,7%). Аналитики Webbankir находят это логичным, так как все данные расходы относятся к базовым. Интересно, что, согласно результатам исследования, люди чаще готовы экономить на еде или на здоровье, чем на образовании. Только 5,8% респондентов заявили, что сократили или готовы сократить расходы на обучение.

https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

россия

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общество, россия