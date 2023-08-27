https://ria.ru/20230827/dtp-1892494739.html

В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы

В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы - РИА Новости, 27.08.2023

В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы

Три человека в воскресенье погибли в автомобильной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:43

2023-08-27T10:43

2023-08-27T10:43

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Три человека в воскресенье погибли в автомобильной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "Около 10.20 (06.20 мск) мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге межмуниципального значения… "Купино -Чистоозёрное" со стороны рабочего поселка Чистоозёрное и на 60 километре автодороги, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2105, под управлением мужчины 1968 года рождения, двигавшимся со стороны города Купино", - говорится в сообщении. В результате лобового столкновения погибли три человека: водители обоих автомобилей, а также мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область