https://ria.ru/20230827/dtp-1892494739.html
В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы
В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы - РИА Новости, 27.08.2023
В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы
Три человека в воскресенье погибли в автомобильной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:43
2023-08-27T10:43
2023-08-27T10:43
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Три человека в воскресенье погибли в автомобильной аварии в Новосибирской области, где на встречной полосе столкнулись два легковых автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "Около 10.20 (06.20 мск) мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем BYD F3, двигался по автодороге межмуниципального значения… "Купино -Чистоозёрное" со стороны рабочего поселка Чистоозёрное и на 60 километре автодороги, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2105, под управлением мужчины 1968 года рождения, двигавшимся со стороны города Купино", - говорится в сообщении. В результате лобового столкновения погибли три человека: водители обоих автомобилей, а также мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области столкнулись две легковушки, есть жертвы
Три человека погибли при лобовом столкновении двух машин в Новосибирской области