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В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 27.08.2023
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП, в результате которого перевернулся "Камаз" в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:47
2023-08-27T05:47
2023-08-27T05:49
происшествия
хабаровский край
солнечный район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП, в результате которого перевернулся "Камаз" в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. "В Солнечном районе на автодороге поселок Харпичиан - Албазино произошло ДТП. На место была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС России (города Комсомольск-на-Амуре). В грузовом автомобиле КАМАЗ находилось 5 человек. По прибытию ... спасатели оказали помощь правоохранительным органам в деблокировании тел погибших", - говорится в сообщении. Добавляется, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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происшествия, хабаровский край, солнечный район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровский край, Солнечный район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
ГУ МЧС: в Хабаровском крае в ДТП с "Камазом" погибли пять человек