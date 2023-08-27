https://ria.ru/20230827/dtp-1892476219.html

В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек

В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 27.08.2023

В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП, в результате которого перевернулся "Камаз" в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T05:47

2023-08-27T05:47

2023-08-27T05:49

происшествия

хабаровский край

солнечный район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП, в результате которого перевернулся "Камаз" в Хабаровском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. "В Солнечном районе на автодороге поселок Харпичиан - Албазино произошло ДТП. На место была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС России (города Комсомольск-на-Амуре). В грузовом автомобиле КАМАЗ находилось 5 человек. По прибытию ... спасатели оказали помощь правоохранительным органам в деблокировании тел погибших", - говорится в сообщении. Добавляется, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230826/avariya-1892440841.html

хабаровский край

солнечный район

россия

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происшествия, хабаровский край, солнечный район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)