https://ria.ru/20230827/dron-1892543400.html

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон - РИА Новости, 27.08.2023

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:17

2023-08-27T17:17

2023-08-27T17:56

россия

украина

маргарита симоньян

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за неделю упал беспилотник."Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", — сказала главред.По ее мнению, террористы, запуская дроны, в том числе в районе Москва-Сити, имеют "типический творческий почерк" и добиваются отказа России от спецоперации. Она отметила, что такие действия могут привести к тому, что "мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ"."Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: "Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны". У них такой расчет — расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому что мы другие, и пора бы уже это знать", — уточнила Симоньян.По ее словам, российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников. "И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять — (в зависимости от того) какой ущерб был нанесен", — пояснила Симоньян.Главред медиагруппы "Россия сегодня" привела слова военных, которые отметили, что ПВО не настроено на такие небольшие объекты, иначе это привело бы к постоянной стрельбе по птицам. Так она объяснила причины, почему дроны долетают с Украины."Тем не менее, как-то перенастраиваются. Было объявлено на этой неделе, лазерное какое-то ружье антидронное изобретено. Умеем мы подтягиваться, даже если что-то пропустили", — считает медиаменеджер.Симоньян сообщала в понедельник о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Московской области упал беспилотник. Она поблагодарила российские средства ПВО, поскольку обошлось без жертв и разрушений.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье. Сегодня российские военные перехватили беспилотные летательные аппараты над Брянской и Курской областями.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.

https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892539958.html

https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

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россия, украина, маргарита симоньян, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины