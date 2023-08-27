Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон
Маргарита Симоньян. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за неделю упал беспилотник.
«
"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", — сказала главред.
По ее мнению, террористы, запуская дроны, в том числе в районе Москва-Сити, имеют "типический творческий почерк" и добиваются отказа России от спецоперации. Она отметила, что такие действия могут привести к тому, что "мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ".
"Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: "Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны". У них такой расчет — расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому что мы другие, и пора бы уже это знать", — уточнила Симоньян.
По ее словам, российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.
«
"И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять — (в зависимости от того) какой ущерб был нанесен", — пояснила Симоньян.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" привела слова военных, которые отметили, что ПВО не настроено на такие небольшие объекты, иначе это привело бы к постоянной стрельбе по птицам. Так она объяснила причины, почему дроны долетают с Украины.
"Тем не менее, как-то перенастраиваются. Было объявлено на этой неделе, лазерное какое-то ружье антидронное изобретено. Умеем мы подтягиваться, даже если что-то пропустили", — считает медиаменеджер.
Симоньян сообщала в понедельник о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Московской области упал беспилотник. Она поблагодарила российские средства ПВО, поскольку обошлось без жертв и разрушений.
Налеты беспилотников
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье.
Сегодня российские военные перехватили беспилотные летательные аппараты над Брянской и Курской областями.
В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.