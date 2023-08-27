Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 27.08.2023 (обновлено: 17:56 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/dron-1892543400.html
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон - РИА Новости, 27.08.2023
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:17
2023-08-27T17:56
россия
украина
маргарита симоньян
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:81:3135:1844_1920x0_80_0_0_9d1e3bdd3affaf70e354fb69cfc240b5.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за неделю упал беспилотник."Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", — сказала главред.По ее мнению, террористы, запуская дроны, в том числе в районе Москва-Сити, имеют "типический творческий почерк" и добиваются отказа России от спецоперации. Она отметила, что такие действия могут привести к тому, что "мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ"."Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: "Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны". У них такой расчет — расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому что мы другие, и пора бы уже это знать", — уточнила Симоньян.По ее словам, российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников. "И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять — (в зависимости от того) какой ущерб был нанесен", — пояснила Симоньян.Главред медиагруппы "Россия сегодня" привела слова военных, которые отметили, что ПВО не настроено на такие небольшие объекты, иначе это привело бы к постоянной стрельбе по птицам. Так она объяснила причины, почему дроны долетают с Украины."Тем не менее, как-то перенастраиваются. Было объявлено на этой неделе, лазерное какое-то ружье антидронное изобретено. Умеем мы подтягиваться, даже если что-то пропустили", — считает медиаменеджер.Симоньян сообщала в понедельник о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Московской области упал беспилотник. Она поблагодарила российские средства ПВО, поскольку обошлось без жертв и разрушений.Налеты беспилотниковВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье. Сегодня российские военные перехватили беспилотные летательные аппараты над Брянской и Курской областями.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892539958.html
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html
https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html
https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_644d63195ed335c4907d31d632535e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, маргарита симоньян, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины
Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины
Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире телеканала "Россия 1", что поблизости от ее дома второй раз за неделю упал беспилотник.
«
"Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть", — сказала главред.
По ее мнению, террористы, запуская дроны, в том числе в районе Москва-Сити, имеют "типический творческий почерк" и добиваются отказа России от спецоперации. Она отметила, что такие действия могут привести к тому, что "мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ".
"Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: "Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны". У них такой расчет — расчет неверный. Так не будет. Хотя бы потому что мы другие, и пора бы уже это знать", — уточнила Симоньян.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ
Вчера, 16:52
По ее словам, российские военные делают все возможное, чтобы отражать атаки беспилотников.
«
"И пока, слава богу, успешно отражают. А наши гражданские власти делают все, чтобы это быстро все чинить: окно вставить, плиточку поменять — (в зависимости от того) какой ущерб был нанесен", — пояснила Симоньян.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" привела слова военных, которые отметили, что ПВО не настроено на такие небольшие объекты, иначе это привело бы к постоянной стрельбе по птицам. Так она объяснила причины, почему дроны долетают с Украины.
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник
Вчера, 08:45
"Тем не менее, как-то перенастраиваются. Было объявлено на этой неделе, лазерное какое-то ружье антидронное изобретено. Умеем мы подтягиваться, даже если что-то пропустили", — считает медиаменеджер.
Симоньян сообщала в понедельник о первом подобном случае, когда по соседству с ее домом в Истринском районе Московской области упал беспилотник. Она поблагодарила российские средства ПВО, поскольку обошлось без жертв и разрушений.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Силы ПВО и РЭБ уничтожили 42 украинских беспилотника, атаковавших Россию
25 августа, 05:06

Налеты беспилотников

ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье.
Сегодня российские военные перехватили беспилотные летательные аппараты над Брянской и Курской областями.
В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
Вид на перешеек, отделяющий Кояшское озеро от Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Российские истребители отогнали от Крыма два разведывательных беспилотника
22 августа, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМаргарита СимоньянМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала