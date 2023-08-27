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Пушилин поздравил Донецк с 154-летием - РИА Новости, 27.08.2023
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10:21 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/donetsk-1892493110.html
Пушилин поздравил Донецк с 154-летием
Пушилин поздравил Донецк с 154-летием - РИА Новости, 27.08.2023
Пушилин поздравил Донецк с 154-летием
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с 154-летием города, отметив, что столица республики стойко держится несмотря на желание противника "стереть его с РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:21
2023-08-27T10:21
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с 154-летием города, отметив, что столица республики стойко держится несмотря на желание противника "стереть его с лица земли". Об этом он заявил в Telegram-канале."В последнее воскресенье августа мы традиционно отмечаем День города Донецка - в этом году ему исполнилось 154 года. От всей души поздравляю всех, кому дорога столица Донецкой Народной Республики! Город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли", - написал Пушилин. Врио главы ДНР отметил, что Донецк "изранен, но не сломлен". "В единстве со всей Россией его отстоим, отстроим, возродим и вновь сделаем экономическим и культурным центром страны", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230824/putin-1892073600.html
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин поздравил Донецк с 154-летием

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Донецк изранен, но не сломлен

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с 154-летием города, отметив, что столица республики стойко держится несмотря на желание противника "стереть его с лица земли". Об этом он заявил в Telegram-канале.
«
"В последнее воскресенье августа мы традиционно отмечаем День города Донецка - в этом году ему исполнилось 154 года. От всей души поздравляю всех, кому дорога столица Донецкой Народной Республики! Город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли", - написал Пушилин.
Врио главы ДНР отметил, что Донецк "изранен, но не сломлен".
«
"В единстве со всей Россией его отстоим, отстроим, возродим и вновь сделаем экономическим и культурным центром страны", - добавил Пушилин.
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