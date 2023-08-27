https://ria.ru/20230827/dannye-1892563062.html

СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России

СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России - РИА Новости, 27.08.2023

СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России

Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:56

2023-08-27T19:56

2023-08-27T22:33

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белгородская область

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники. "Они (операторы. — Прим. ред.) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в материале.По данным источника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.Кроме того, как рассказал собеседник издания, "близкий к главнокомандующему Украины", российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках. Утверждается, что раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон "паритет".Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что чиновники в Пентагоне призвали киевские власти меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Так, сегодня беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Курске, никто не пострадал. Кроме того, ночью и утром киевский режим попытался атаковать территорию России с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два аппарата над Брянской и Курской областями.

https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, белгородская область, курск