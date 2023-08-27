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СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 27.08.2023 (обновлено: 22:33 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/dannye-1892563062.html
СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России
СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России
Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:56
2023-08-27T22:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
белгородская область
курск
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники. "Они (операторы. — Прим. ред.) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в материале.По данным источника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.Кроме того, как рассказал собеседник издания, "близкий к главнокомандующему Украины", российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках. Утверждается, что раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон "паритет".Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что чиновники в Пентагоне призвали киевские власти меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Так, сегодня беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Курске, никто не пострадал. Кроме того, ночью и утром киевский режим попытался атаковать территорию России с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два аппарата над Брянской и Курской областями.
https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, белгородская область, курск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Белгородская область, Курск
СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России

Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от Запада

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПовреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников
Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости
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Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники.
"Они (операторы. — Прим. ред.) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в материале.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Украине признали неспособность ВСУ сбивать беспилотники над Киевом
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По данным источника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.
Кроме того, как рассказал собеседник издания, "близкий к главнокомандующему Украины", российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках. Утверждается, что раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон "паритет".
Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что чиновники в Пентагоне призвали киевские власти меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
Так, сегодня беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Курске, никто не пострадал. Кроме того, ночью и утром киевский режим попытался атаковать территорию России с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два аппарата над Брянской и Курской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАБелгородская областьКурск
 
 
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