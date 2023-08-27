СМИ: ВСУ используют данные от западных партнеров при атаках вглубь России
Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от Запада
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПовреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников
Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра "Москва-сити" в результате атаки украинских беспилотников. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Операторы украинских беспилотников, атакующих российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от западных партнеров, пишет Economist со ссылкой на источники.
"Они (операторы. — Прим. ред.) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — говорится в материале.
По данным источника журнала, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.
Кроме того, как рассказал собеседник издания, "близкий к главнокомандующему Украины", российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках. Утверждается, что раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон "паритет".
Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что чиновники в Пентагоне призвали киевские власти меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
Так, сегодня беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Курске, никто не пострадал. Кроме того, ночью и утром киевский режим попытался атаковать территорию России с помощью БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два аппарата над Брянской и Курской областями.