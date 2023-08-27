https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html

В Бурятии нашли пропавших туристов

В Бурятии нашли пропавших туристов - РИА Новости, 27.08.2023

В Бурятии нашли пропавших туристов

Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T09:13

2023-08-27T09:13

2023-08-27T11:39

туризм

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

пермский край

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УЛАН-УДЭ, 27 авг — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск", — говорится в публикации.Туристы не смогли вернуться самостоятельно, так как в реке поднялся уровень воды.О пропаже зарегистрированной туристической группы из пяти человек стало известно сегодня утром. Путешественники сплавлялись на двух катамаранах по реке Тыя. Поисково-спасательная операция началась после того, как туристы не вышли с маршрута в назначенное время.Это не первая ситуация с пропажей туристов за уходящее лето. Незарегистрированная в МЧС группа из 20 туристов потерялась в июне в горах Карачаево-Черкесии при спуске с Софийских озер. Во время похода путешественники разделились: 12 человек пошли в одну сторону, а восемь — в другую. Туристов удалось найти уже на следующий день.В июле во время сплава по реке Усьве в Пермском крае пропала группа из 22 человек, половина из которых — дети. Туристам предстояло преодолеть 175 километров за пять дней. Поиски начались после того, как группа не появилась в назначенное время. Пропавших обнаружили спустя два дня.Двое туристов также исчезли в горах Краснодарского края. Речь идет о 60-летнем отце и 33-летнем сыне, которые отправились 5 августа в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны. Планировалось, что они достигнут конечной точки маршрута 11 августа, однако туристы перестали выходить на связь 8 августа. В итоге пропавших нашли 16 августа, когда они сами сообщили, где находятся.

https://ria.ru/20230822/paraplaneristy-1891496217.html

https://ria.ru/20230826/dtp-1892383476.html

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северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия, пермский край