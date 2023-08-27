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В Бурятии нашли пропавших туристов - РИА Новости, 27.08.2023
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Туризм
 
09:13 27.08.2023 (обновлено: 11:39 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/buryatiya-1892484789.html
В Бурятии нашли пропавших туристов
В Бурятии нашли пропавших туристов - РИА Новости, 27.08.2023
В Бурятии нашли пропавших туристов
Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T09:13
2023-08-27T11:39
туризм
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
пермский край
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УЛАН-УДЭ, 27 авг — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск", — говорится в публикации.Туристы не смогли вернуться самостоятельно, так как в реке поднялся уровень воды.О пропаже зарегистрированной туристической группы из пяти человек стало известно сегодня утром. Путешественники сплавлялись на двух катамаранах по реке Тыя. Поисково-спасательная операция началась после того, как туристы не вышли с маршрута в назначенное время.Это не первая ситуация с пропажей туристов за уходящее лето. Незарегистрированная в МЧС группа из 20 туристов потерялась в июне в горах Карачаево-Черкесии при спуске с Софийских озер. Во время похода путешественники разделились: 12 человек пошли в одну сторону, а восемь — в другую. Туристов удалось найти уже на следующий день.В июле во время сплава по реке Усьве в Пермском крае пропала группа из 22 человек, половина из которых — дети. Туристам предстояло преодолеть 175 километров за пять дней. Поиски начались после того, как группа не появилась в назначенное время. Пропавших обнаружили спустя два дня.Двое туристов также исчезли в горах Краснодарского края. Речь идет о 60-летнем отце и 33-летнем сыне, которые отправились 5 августа в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны. Планировалось, что они достигнут конечной точки маршрута 11 августа, однако туристы перестали выходить на связь 8 августа. В итоге пропавших нашли 16 августа, когда они сами сообщили, где находятся.
https://ria.ru/20230822/paraplaneristy-1891496217.html
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северо-байкальский район
россия
республика бурятия
пермский край
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северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия, пермский край
Туризм, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия, Пермский край
В Бурятии нашли пропавших туристов

МЧС: пропавших при сплаве по реке Тыя в Бурятии туристов нашли живыми

© Фото : МЧС РоссииЭвакуация потерявшихся туристов в Бурятии
Эвакуация потерявшихся туристов в Бурятии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : МЧС России
Эвакуация потерявшихся туристов в Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 27 авг — РИА Новости. Спасатели нашли туристов, которые пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск", — говорится в публикации.
Туристы не смогли вернуться самостоятельно, так как в реке поднялся уровень воды.
О пропаже зарегистрированной туристической группы из пяти человек стало известно сегодня утром. Путешественники сплавлялись на двух катамаранах по реке Тыя. Поисково-спасательная операция началась после того, как туристы не вышли с маршрута в назначенное время.
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Это не первая ситуация с пропажей туристов за уходящее лето. Незарегистрированная в МЧС группа из 20 туристов потерялась в июне в горах Карачаево-Черкесии при спуске с Софийских озер. Во время похода путешественники разделились: 12 человек пошли в одну сторону, а восемь — в другую. Туристов удалось найти уже на следующий день.
В июле во время сплава по реке Усьве в Пермском крае пропала группа из 22 человек, половина из которых — дети. Туристам предстояло преодолеть 175 километров за пять дней. Поиски начались после того, как группа не появилась в назначенное время. Пропавших обнаружили спустя два дня.
Двое туристов также исчезли в горах Краснодарского края. Речь идет о 60-летнем отце и 33-летнем сыне, которые отправились 5 августа в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны. Планировалось, что они достигнут конечной точки маршрута 11 августа, однако туристы перестали выходить на связь 8 августа. В итоге пропавших нашли 16 августа, когда они сами сообщили, где находятся.
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ТуризмСеверо-Байкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика БурятияПермский край
 
 
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