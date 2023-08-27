https://ria.ru/20230827/biden-1892558735.html
СМИ: Байден с сыном 15 раз летали за рубеж на правительственном самолете
СМИ: Байден с сыном 15 раз летали за рубеж на правительственном самолете - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: Байден с сыном 15 раз летали за рубеж на правительственном самолете
Сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер полтора десятка раз летал за рубеж на правительственном самолет с отцом в бытность того вице-президентом,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:19
2023-08-27T19:19
2023-08-27T19:19
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер полтора десятка раз летал за рубеж на правительственном самолет с отцом в бытность того вице-президентом, сообщает телеканал Fox News. "Хантер Байден посетил как минимум 15 стран со своим отцом в период его работы на посту вице-президента", - сообщает телеканал. В сообщении говорится, что Хантер Байден перемещался вместе с отцом на правительственном самолете. По этим данным, Хантер Байден тогда возглавлял фирму Rosemont Seneca, ныне не существующую. Телеканал ссылается на информацию с ноутбука, забытого Хантером Байденом в ремонтной мастерской. Сын тогдашнего вице-президента якобы писал электронные письма деловым партнерам, обговаривая места встречи, добавляя, что Джо Байден его "подвезет", сообщает телеканал. Иногда Хантер Байден на время таких поездок запрашивал охрану секретной службы, говорится в сообщении. Телеканал публикует фотографии из зарубежных поездок, где вице-президента Байдена сопровождает его сын. Ранее комитет палаты представителей заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был. Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи, однако беседы касались отвлеченных тем, например, погоды. Сам Байден также отвергает, что участвовал в деловых предприятиях сына, просьбу прокомментировать показания Арчера президент США назвал "мерзким вопросом". В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230817/kongress-1890707118.html
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в мире, делавэр, сша, хантер байден, джо байден, дональд трамп
В мире, Делавэр, США, Хантер Байден, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Байден с сыном 15 раз летали за рубеж на правительственном самолете
Fox News: Байден с сыном 15 раз летали за рубеж на правительственном самолете
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.
Сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер полтора десятка раз летал за рубеж на правительственном самолет с отцом в бытность того вице-президентом, сообщает телеканал Fox News
.
"Хантер Байден посетил как минимум 15 стран со своим отцом в период его работы на посту вице-президента", - сообщает телеканал.
В Конгрессе США потребовали раскрыть информацию о переписках Байдена
В сообщении говорится, что Хантер Байден перемещался вместе с отцом на правительственном самолете. По этим данным, Хантер Байден тогда возглавлял фирму Rosemont Seneca, ныне не существующую.
Телеканал ссылается на информацию с ноутбука, забытого Хантером Байденом в ремонтной мастерской. Сын тогдашнего вице-президента якобы писал электронные письма деловым партнерам, обговаривая места встречи, добавляя, что Джо Байден
его "подвезет", сообщает телеканал. Иногда Хантер Байден на время таких поездок запрашивал охрану секретной службы, говорится в сообщении. Телеканал публикует фотографии из зарубежных поездок, где вице-президента Байдена сопровождает его сын.
Ранее комитет палаты представителей заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание.
Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был. Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи, однако беседы касались отвлеченных тем, например, погоды.
Сам Байден также отвергает, что участвовал в деловых предприятиях сына, просьбу прокомментировать показания Арчера президент США назвал "мерзким вопросом".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
.
Просчитался. В США раскрыли главный секрет Байдена