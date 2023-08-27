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В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892539958.html
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ
В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на дроны при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:52
2023-08-27T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пентагон
сша
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на дроны при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает газета Washington Post. "Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы", - говорится в сообщении издания. По мнению американских должностных лиц, украинцы положительно реагируют на эту просьбу. Отмечается, что чиновники также призывают Киев сосредоточить артобстрелы на "самых важных целях". Согласно одному из подсчетов, украинские силы с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, почти исчерпав западные запасы.
https://ria.ru/20230827/vsu-1892515801.html
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в мире, украина, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пентагон, США
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники, пишут СМИ

WP: в Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники при разведке

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на дроны при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает газета Washington Post.
«
"Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы", - говорится в сообщении издания. По мнению американских должностных лиц, украинцы положительно реагируют на эту просьбу.
Отмечается, что чиновники также призывают Киев сосредоточить артобстрелы на "самых важных целях". Согласно одному из подсчетов, украинские силы с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, почти исчерпав западные запасы.
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