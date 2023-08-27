https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892478021.html
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 27.08.2023
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями
Российские военные сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T07:15
2023-08-27T07:15
2023-08-27T08:09
россия
курская область
украина
брянская область
происшествия
безопасность
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — уточнили в ведомстве.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html
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россия, курская область, украина, брянская область, происшествия, безопасность, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Брянская область, Происшествия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями
МО: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями