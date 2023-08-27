https://ria.ru/20230827/bespilotniki-1892478021.html

Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями

Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 27.08.2023

Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями

Российские военные сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T07:15

2023-08-27T07:15

2023-08-27T08:09

россия

курская область

украина

брянская область

происшествия

безопасность

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные сбили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны."Двадцать седьмого августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", — уточнили в ведомстве.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье.В начале недели Украина устроила атаку на объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В итоге никто не пострадал.

https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892424521.html

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украина

брянская область

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россия, курская область, украина, брянская область, происшествия, безопасность, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины