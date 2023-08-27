https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892553167.html
В поле в Орловской области упал беспилотник
В поле в Орловской области упал беспилотник - РИА Новости, 27.08.2023
В поле в Орловской области упал беспилотник
Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области вечером в субботу, опасности для жителей региона нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:24
2023-08-27T18:24
2023-08-27T19:05
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
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ОРЕЛ, 27 авг – РИА Новости. Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области вечером в субботу, опасности для жителей региона нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий", - написал Клычков в своем телеграм-канале. Он отметил, что никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В поле в Орловской области упал беспилотник
Клычков: в поле Орловской области упал беспилотник