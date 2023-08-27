Рейтинг@Mail.ru
В поле в Орловской области упал беспилотник - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 27.08.2023 (обновлено: 19:05 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892553167.html
В поле в Орловской области упал беспилотник
В поле в Орловской области упал беспилотник - РИА Новости, 27.08.2023
В поле в Орловской области упал беспилотник
Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области вечером в субботу, опасности для жителей региона нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:24
2023-08-27T19:05
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802787100_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_acb3e1af804ad877a51464da9e382e6f.jpg
ОРЕЛ, 27 авг – РИА Новости. Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области вечером в субботу, опасности для жителей региона нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий", - написал Клычков в своем телеграм-канале. Он отметил, что никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802787100_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4c47e20f83781a5a3a6a180f092398a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В поле в Орловской области упал беспилотник

Клычков: в поле Орловской области упал беспилотник

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПоля Орловской области
Поля Орловской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Поля Орловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕЛ, 27 авг – РИА Новости. Беспилотник упал в поле недалеко от деревни в Орловской области вечером в субботу, опасности для жителей региона нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий", - написал Клычков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала