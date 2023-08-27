https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892538924.html

Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт

Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт - РИА Новости, 27.08.2023

Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт

Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который утром врезался беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:43

2023-08-27T16:43

2023-08-27T16:43

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

курская область

курск

россия

карл маркс

роман старовойт

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который утром врезался беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ. "Осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, который пострадал сегодня от украинского беспилотника. Здесь повреждено остекление 7 балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах. Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что специалисты уже приступили к работе, вскоре оценят причиненный ущерб, уточнят список пострадавшего имущества.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

курская область

курск

россия

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происшествия, жилье, курская область, курск, россия, карл маркс, роман старовойт