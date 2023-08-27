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Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892538924.html
Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт
Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт - РИА Новости, 27.08.2023
Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт
Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который утром врезался беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:43
2023-08-27T16:43
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
курская область
курск
россия
карл маркс
роман старовойт
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который утром врезался беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ. "Осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, который пострадал сегодня от украинского беспилотника. Здесь повреждено остекление 7 балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах. Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что специалисты уже приступили к работе, вскоре оценят причиненный ущерб, уточнят список пострадавшего имущества.
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происшествия, жилье, курская область, курск, россия, карл маркс, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Курская область, Курск, Россия, Карл Маркс, Роман Старовойт
Областные власти помогут восстановить дом в Курске, заявил Старовойт

Старовойт: власти области помогут восстановить пострадавший от БПЛА дом в Курске

© Фото : Роман Старовойт / TelegramДом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске
Дом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Дом, пострадавший от украинского беспилотника в Курске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который утром врезался беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.
Губернатор Курской области Роман Старовойт позже сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ.
"Осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса в Курске, который пострадал сегодня от украинского беспилотника. Здесь повреждено остекление 7 балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах. Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что специалисты уже приступили к работе, вскоре оценят причиненный ущерб, уточнят список пострадавшего имущества.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеКурская областьКурскРоссияКарл МарксРоман Старовойт
 
 
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