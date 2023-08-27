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В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 27.08.2023 (обновлено: 12:56 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html
В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник
В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник - РИА Новости, 27.08.2023
В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник
В Курске в жилой дом врезался украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T08:45
2023-08-27T12:56
специальная военная операция на украине
курск
происшествия
роман старовойт
курская область
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Курске в жилой дом врезался украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса", — написал глава региона.Старовойт уточнил, что никто не пострадал, возгорание отсутствует. На месте взрыва работают оперативные службы.Губернатор пообещал помочь восстановить пострадавшее имущество.Как сообщало Минобороны, сегодня ночью российские военные сбили украинский БПЛА над Курской областью.В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892460551.html
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курск
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курск, происшествия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Курск, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область
В Курске в многоквартирный дом врезался беспилотник

Губернатор Старовойт: украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Курске

© Фото : Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Курске в жилой дом врезался украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса", — написал глава региона.
© Фото : Telegram-канал Романа СтаровойтаПоследствия атаки беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия атаки беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года
Старовойт уточнил, что никто не пострадал, возгорание отсутствует. На месте взрыва работают оперативные службы.
Губернатор пообещал помочь восстановить пострадавшее имущество.
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