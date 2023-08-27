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Байден заявил, что в США не место идеологии белого превосходства
Байден заявил, что в США не место идеологии белого превосходства - РИА Новости, 27.08.2023
Байден заявил, что в США не место идеологии белого превосходства
Президент США Джо Байден призвал остановить в стране идеологию "белого превосходства" на фоне очередного случая массовой стрельбы, заявив, что нельзя жить в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:31
2023-08-27T22:31
2023-08-27T22:31
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал остановить в стране идеологию "белого превосходства" на фоне очередного случая массовой стрельбы, заявив, что нельзя жить в стране, где темнокожие бояться за свои жизни. Накануне во Флориде вооруженный штурмовой винтовкой белый мужчина застрелил троих темнокожих в магазине и покончил с собой. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти и экстремистский акт. "Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Как заявил Байден, проблему нельзя замалчивать, потому что молчание будет соучастием преступлению.
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в мире, сша, джо байден, америка, флорида
В мире, США, Джо Байден, Америка, Флорида
Байден заявил, что в США не место идеологии белого превосходства
Байден из-за очередной стрельбы призвал покончить с белым превосходством в США