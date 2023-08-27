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По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет - РИА Новости, 27.08.2023
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Туризм
 
19:06 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/avariya-1892557287.html
По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет
По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет - РИА Новости, 27.08.2023
По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет
Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, предварительно, нет, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:06
2023-08-27T19:06
туризм
в мире
россия
караман (провинция)
турция
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, предварительно, нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в государственной больнице района Эрменек, куда доставлены все пострадавшие. Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции, пострадали 26 человек, трое из которых в тяжелом состоянии, передал телеканал TGRT Haber. "Среди пострадавших, по предварительным данным, один гражданин Азербайджана, остальные местные. По нашим предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в больнице.
https://ria.ru/20230505/turtsiya-1869861891.html
россия
караман (провинция)
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в мире, россия, караман (провинция), турция
Туризм, В мире, Россия, Караман (провинция), Турция
По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет

По предварительным данным, россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, предварительно, нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в государственной больнице района Эрменек, куда доставлены все пострадавшие.
Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции, пострадали 26 человек, трое из которых в тяжелом состоянии, передал телеканал TGRT Haber.
"Среди пострадавших, по предварительным данным, один гражданин Азербайджана, остальные местные. По нашим предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в больнице.
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ТуризмВ миреРоссияКараман (провинция)Турция
 
 
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