https://ria.ru/20230827/avariya-1892557287.html

По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет

По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет - РИА Новости, 27.08.2023

По предварительным данным, россиян среди пострадавших в ДТП в Турции нет

Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, предварительно, нет, сообщили корреспонденту РИА... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:06

2023-08-27T19:06

2023-08-27T19:06

туризм

в мире

россия

караман (провинция)

турция

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АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Граждан России среди пострадавших в крупном ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции, предварительно, нет, сообщили корреспонденту РИА Новости в государственной больнице района Эрменек, куда доставлены все пострадавшие. Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции, пострадали 26 человек, трое из которых в тяжелом состоянии, передал телеканал TGRT Haber. "Среди пострадавших, по предварительным данным, один гражданин Азербайджана, остальные местные. По нашим предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в больнице.

https://ria.ru/20230505/turtsiya-1869861891.html

россия

караман (провинция)

турция

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в мире, россия, караман (провинция), турция