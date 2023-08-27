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В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси - РИА Новости, 27.08.2023
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15:05 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/avariya-1892526220.html
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси - РИА Новости, 27.08.2023
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси
Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:05
2023-08-27T15:05
происшествия
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авто
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, авария с участием такси и микроавтобуса произошла в 12.50 на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе. "Один пассажир такси погиб, второй ранен. На месте работают сотрудники полиции", - сказали в ведомстве.
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происшествия, россия, авто, москва
Происшествия, Россия, Авто, Москва
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси

В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси, еще один пострадал

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации на улице в Москве
Автомобиль реанимации на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль реанимации на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, авария с участием такси и микроавтобуса произошла в 12.50 на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.
"Один пассажир такси погиб, второй ранен. На месте работают сотрудники полиции", - сказали в ведомстве.
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