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В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси - РИА Новости, 27.08.2023
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси
Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:05
2023-08-27T15:05
2023-08-27T15:05
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, авария с участием такси и микроавтобуса произошла в 12.50 на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе. "Один пассажир такси погиб, второй ранен. На месте работают сотрудники полиции", - сказали в ведомстве.
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В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси
В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси, еще один пострадал
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, авария с участием такси и микроавтобуса произошла в 12.50 на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.
"Один пассажир такси погиб, второй ранен. На месте работают сотрудники полиции", - сказали в ведомстве.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году