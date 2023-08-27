https://ria.ru/20230827/avariya-1892526220.html

В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси

В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси - РИА Новости, 27.08.2023

В ДТП на Головинском шоссе в Москве погиб пассажир такси

Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:05

2023-08-27T15:05

2023-08-27T15:05

происшествия

россия

авто

москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Один пассажир такси погиб, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом на Головинском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, авария с участием такси и микроавтобуса произошла в 12.50 на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе. "Один пассажир такси погиб, второй ранен. На месте работают сотрудники полиции", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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происшествия, россия, авто, москва