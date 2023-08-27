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В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов - РИА Новости, 27.08.2023
В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов
По меньшей мере 14 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:09
2023-08-27T02:09
2023-08-27T03:55
москва
россия
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. По меньшей мере 14 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 1.57 мск, во "Внуково" семь рейсов задержано и три отменено. В "Домодедово" — три рейса задержано и один рейс отменен. В "Шереметьево" — четыре рейса задержано. МЧС России накануне сообщало, что с вечера субботы и до утра воскресенья в Москве ожидается сильный туман.
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москва, россия, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внуково (аэропорт), происшествия
Москва, Россия, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Внуково (аэропорт), Происшествия
В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов
В московских аэропортах задержали 14 рейсов из-за тумана