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ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области
ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области - РИА Новости, 27.08.2023
ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области
Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:59
2023-08-27T13:59
2023-08-27T19:35
специальная военная операция на украине
безопасность
киевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Цель удара достигнута", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.Сегодня рано утром Киевская городская военная администрация сообщала о работе ПВО на окраинах украинской столицы. На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html
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ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Киевской области
ВС РФ ударили высокоточным оружием по аэродрому ВСУ в Киевской области