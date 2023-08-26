https://ria.ru/20230826/zerno-1892392138.html

МИД Украины: Киев не согласен с ограничением ЕС на импорт зерна из страны

МИД Украины: Киев не согласен с ограничением ЕС на импорт зерна из страны - РИА Новости, 26.08.2023

МИД Украины: Киев не согласен с ограничением ЕС на импорт зерна из страны

Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:17

2023-08-26T14:17

2023-08-26T14:27

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с планами Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ограничить импорт агропродукции с Украины до конца этого года, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение". В комментарий МИД Украины о намерениях Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года говорится, что Киев считает "категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии". У Киева вызывает "полное непонимание и намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции". В МИД Украины заявили, что односторонние ограничения такого рода не соответствуют "букве соглашения об ассоциации" между Украиной и ЕС, а также принципам и нормам Единого рынка ЕС. Министерство призвало руководство Евросоюза найти сбалансированное решение. В Киеве предложили странам, получивших усиленное финансирование соответствующих секторов европейского бюджета, присоединиться к поиску выхода из ситуации. Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

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в мире, украина, киев, польша, евросоюз