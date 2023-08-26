https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
"У них оружие". В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
"У них оружие". В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 26.08.2023
"У них оружие". В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Украинские военные в скором времени могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за провалов на передовой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:52
2023-08-26T14:52
2023-08-26T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинские военные в скором времени могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за провалов на передовой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными", — отметил он.По словам Джонсона, в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса на театре военных действий. Попытка контрнаступления не увенчалась успехом, в чем военное руководство будет винить именно власть, пояснил он."Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет", — добавил офицер.Эксперт предположил, что пока Зеленский остается у власти, конфликт на Украине вряд ли приблизится к урегулированию.Киев 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".В середине августа Минобороны России сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230826/ugroza-1892343230.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Киев, Украина
"У них оружие". В США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте