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Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 26.08.2023 (обновлено: 14:23 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892386169.html
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев - РИА Новости, 26.08.2023
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев
Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:23
2023-08-26T14:23
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16.&quot;Как и &quot;Леопарды&quot;, самолеты ничего не изменят и их быстро уничтожат&quot;, — написал читатель."Без должной подготовки пилоты (украинские. — Прим. ред.) станут летчиками-камикадзе, этого хочет Зеленский?" — спросил другой юзер."Тот, кто думает, что F-16 что-то изменят, верил и в западную артиллерию с "Гепардами", — поддержал его еще один пользователь."ВСУ ежедневно сообщают об огромных потерях россиян. Так к чему спешка? Украина же на пороге победы. Если это правда, то чего хочет Зеленский? Солдат НАТО?" — задался вопросом комментатор."Можно разглагольствовать сколько угодно, но широко разрекламированное украинское контрнаступление вероятно, захлебнулось, и несколько самолетов F-16 ничего не смогут изменить", — резюмировал участник дискуссии.Оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению F-16. В сентябре этому будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей вопросом "месяцев, а не недель". При этом британский журнал The Economist писал, что российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских F-16, запускающих ракеты малой дальности.
https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, welt, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Welt, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Специальная военная операция на Украине
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев

Читатели Welt осудили требование Зеленского о быстрой поставке F-16

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16.
«

"Как и "Леопарды", самолеты ничего не изменят и их быстро уничтожат", — написал читатель.

"Без должной подготовки пилоты (украинские. — Прим. ред.) станут летчиками-камикадзе, этого хочет Зеленский?" — спросил другой юзер.
"Тот, кто думает, что F-16 что-то изменят, верил и в западную артиллерию с "Гепардами", — поддержал его еще один пользователь.
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"ВСУ ежедневно сообщают об огромных потерях россиян. Так к чему спешка? Украина же на пороге победы. Если это правда, то чего хочет Зеленский? Солдат НАТО?" — задался вопросом комментатор.
"Можно разглагольствовать сколько угодно, но широко разрекламированное украинское контрнаступление вероятно, захлебнулось, и несколько самолетов F-16 ничего не смогут изменить", — резюмировал участник дискуссии.
Оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению F-16. В сентябре этому будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей вопросом "месяцев, а не недель". При этом британский журнал The Economist писал, что российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских F-16, запускающих ракеты малой дальности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийWeltВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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