https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892386169.html

Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев

Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев - РИА Новости, 26.08.2023

Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев

Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:23

2023-08-26T13:23

2023-08-26T14:23

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16."Как и "Леопарды", самолеты ничего не изменят и их быстро уничтожат", — написал читатель."Без должной подготовки пилоты (украинские. — Прим. ред.) станут летчиками-камикадзе, этого хочет Зеленский?" — спросил другой юзер."Тот, кто думает, что F-16 что-то изменят, верил и в западную артиллерию с "Гепардами", — поддержал его еще один пользователь."ВСУ ежедневно сообщают об огромных потерях россиян. Так к чему спешка? Украина же на пороге победы. Если это правда, то чего хочет Зеленский? Солдат НАТО?" — задался вопросом комментатор."Можно разглагольствовать сколько угодно, но широко разрекламированное украинское контрнаступление вероятно, захлебнулось, и несколько самолетов F-16 ничего не смогут изменить", — резюмировал участник дискуссии.Оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению F-16. В сентябре этому будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей вопросом "месяцев, а не недель". При этом британский журнал The Economist писал, что российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских F-16, запускающих ракеты малой дальности.

https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html

https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, welt, вооруженные силы украины, нато, f-16