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Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев - РИА Новости, 26.08.2023
Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев
Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:23
2023-08-26T13:23
2023-08-26T14:23
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Welt осудили призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее поставить Киеву истребители F-16."Как и "Леопарды", самолеты ничего не изменят и их быстро уничтожат", — написал читатель."Без должной подготовки пилоты (украинские. — Прим. ред.) станут летчиками-камикадзе, этого хочет Зеленский?" — спросил другой юзер."Тот, кто думает, что F-16 что-то изменят, верил и в западную артиллерию с "Гепардами", — поддержал его еще один пользователь."ВСУ ежедневно сообщают об огромных потерях россиян. Так к чему спешка? Украина же на пороге победы. Если это правда, то чего хочет Зеленский? Солдат НАТО?" — задался вопросом комментатор."Можно разглагольствовать сколько угодно, но широко разрекламированное украинское контрнаступление вероятно, захлебнулось, и несколько самолетов F-16 ничего не смогут изменить", — резюмировал участник дискуссии.Оборонное ведомство США объявило, что в октябре рассчитывает начать обучение украинских пилотов управлению F-16. В сентябре этому будет предшествовать курс английского языка для летчиков. Пентагон также назвал передачу Украине современных западных истребителей вопросом "месяцев, а не недель". При этом британский журнал The Economist писал, что российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских F-16, запускающих ракеты малой дальности.
https://ria.ru/20230826/f16-1892359234.html
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Зеленский тремя словами вызвал ярость немцев
Читатели Welt осудили требование Зеленского о быстрой поставке F-16