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Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО - РИА Новости, 26.08.2023
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10:08 26.08.2023 (обновлено: 10:09 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zaymy-1892358982.html
Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО
Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО - РИА Новости, 26.08.2023
Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО
Количество выдач займов "до зарплаты" этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:08
2023-08-26T10:09
экономика
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Количество выдач займов "до зарплаты" этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, сообщил РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. "Количество выдач PDL-займов (краткосрочных займов - ред.) летом 2023 года показало рост более чем в 2 раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года. В июне 2023 года россияне оформили почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в июне прошлого года", - рассказал он. В июле число выдач выросло на 36,9% относительно июля 2022 года. "В августе количество заключенных договоров займов показало максимальный результат за весь летний период 2023 года, показатель увеличился в 2,8 раз (+182%) в сравнении с августом прошлого года", - добавил Петков. При этом средняя сумма краткосрочного займа за три месяца этого лета стала меньше на 11,5% и составила 10 433 рубля, а вот летом прошлого года это значение достигало 11 783 рублей, отметил он. По словам Петкова, количество выдач Installment-займов - среднесрочных займов, которые выдаются на более крупные суммы на несколько месяцев - летом 2023 года также выросло по сравнению с прошлым годом, увеличившись почти в 2 раза (+99%). Как и с займами "до зарплаты", максимальный прирост показал август – 2,2 раза. Средняя сумма таких займов этим летом снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против 24 392 рублей летом 2022 года, рассказал Петков. По его словам, цели краткосрочных и среднесрочных займов, которые указывают клиенты, за год сильно не изменились. В этом году заемщики чаще всего брали деньги в долг на лечение (15,7%). На текущие расходы занимали 10,4%, на подарок - 10,3%, на ремонт автомобиля - 6,4%. При этом 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа. "Летом прошлого года клиенты также указывали "лечение" (14,6%), "другое" (12,4%), "текущие расходы" (10,4%) и "подарок" (10,3%). Но "ремонт автомобиля" (6,7%) был менее востребован, вместо него пятой по популярности целью займа стал "ремонт жилья" (7,3%)", - отметил Петков.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне этим летом чаще брали займы "до зарплаты", заявили в МФО

Глава МФК Петков: россияне этим летом в два раза чаще брали займы до зарплаты

© iStock.com / cihatatcekenМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / cihatatceken
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Количество выдач займов "до зарплаты" этим летом выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом максимальные темпы роста среди летних месяцев показал август, сообщил РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков.
"Количество выдач PDL-займов (краткосрочных займов - ред.) летом 2023 года показало рост более чем в 2 раза (+102%) к аналогичному периоду 2022 года. В июне 2023 года россияне оформили почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем в июне прошлого года", - рассказал он.
В июле число выдач выросло на 36,9% относительно июля 2022 года. "В августе количество заключенных договоров займов показало максимальный результат за весь летний период 2023 года, показатель увеличился в 2,8 раз (+182%) в сравнении с августом прошлого года", - добавил Петков. При этом средняя сумма краткосрочного займа за три месяца этого лета стала меньше на 11,5% и составила 10 433 рубля, а вот летом прошлого года это значение достигало 11 783 рублей, отметил он.
По словам Петкова, количество выдач Installment-займов - среднесрочных займов, которые выдаются на более крупные суммы на несколько месяцев - летом 2023 года также выросло по сравнению с прошлым годом, увеличившись почти в 2 раза (+99%). Как и с займами "до зарплаты", максимальный прирост показал август – 2,2 раза. Средняя сумма таких займов этим летом снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против 24 392 рублей летом 2022 года, рассказал Петков.
По его словам, цели краткосрочных и среднесрочных займов, которые указывают клиенты, за год сильно не изменились. В этом году заемщики чаще всего брали деньги в долг на лечение (15,7%). На текущие расходы занимали 10,4%, на подарок - 10,3%, на ремонт автомобиля - 6,4%. При этом 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа.
"Летом прошлого года клиенты также указывали "лечение" (14,6%), "другое" (12,4%), "текущие расходы" (10,4%) и "подарок" (10,3%). Но "ремонт автомобиля" (6,7%) был менее востребован, вместо него пятой по популярности целью займа стал "ремонт жилья" (7,3%)", - отметил Петков.
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