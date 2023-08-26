https://ria.ru/20230826/zavod-1892346721.html

В Тобольске началось строительство завода полипропилена

В Тобольске началось строительство завода полипропилена - РИА Новости, 26.08.2023

В Тобольске началось строительство завода полипропилена

В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим"... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T07:08

2023-08-26T07:08

2023-08-26T07:13

тюменская область

экономика

технологии

тобольск

россия

александр моор

запсибнефтехим

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. "Дали старт строительству комплекса по производству полипропилена. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в древней столице Сибири. Запуск проекта увеличит глубину переработки углеводородного сырья, создаст продукцию с высокой добавленной стоимостью... Новое производство полипропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны", – заявил Моор. Губернатор назвал строительство нового производства важным этапом поступательного развития региональной экономики, отметил, что проект поддержан правительством России, и заверил, что "Тюменская область со своей стороны также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот". Участвовавший в церемонии запуска строительства завода министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул важность проекта для развития нефтегазохимической отрасли. "Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - сказал Шульгинов. Предварительно стоимость проекта оценивается в 195 миллиардов рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима". На заводе будет создано 370 рабочих мест, ещё около двух тысяч рабочих мест появится в смежных отраслях. В течение десяти лет после запуска предприятие перечислит около ста миллиардов рублей налогов. После реализации проекта объём инвестиций СИБУРа в экономику региона превысит триллион рублей, отметил Моор. В службе корпоративных коммуникаций ООО "ЗапСибНефтехим" сообщили, что в стране наблюдается растущий спрос на решения из современных синтетических материалов разных отраслях, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. При реализации проекта выпуск полипропилена в Тобольске увеличится в полтора раза - до 1,5 миллиона тонн в год, по словам председателя правления СИБУРа Михаила Карисалова, это позволит обеспечить не только существующий спрос на полипропилен, но и "перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере".

https://ria.ru/20230822/moor-1891580310.html

https://ria.ru/20230726/tekhnologii-1886495214.html

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экономика, технологии, тобольск, россия, александр моор, запсибнефтехим, сибур холдинг