В Тобольске началось строительство завода полипропилена
Губернатор: в Тобольске началось строительство завода полипропилена
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНа территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР")
На территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР"). Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
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"Дали старт строительству комплекса по производству полипропилена. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в древней столице Сибири. Запуск проекта увеличит глубину переработки углеводородного сырья, создаст продукцию с высокой добавленной стоимостью... Новое производство полипропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны", – заявил Моор.
Губернатор назвал строительство нового производства важным этапом поступательного развития региональной экономики, отметил, что проект поддержан правительством России, и заверил, что "Тюменская область со своей стороны также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот".
Участвовавший в церемонии запуска строительства завода министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул важность проекта для развития нефтегазохимической отрасли. "Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - сказал Шульгинов.
Предварительно стоимость проекта оценивается в 195 миллиардов рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима". На заводе будет создано 370 рабочих мест, ещё около двух тысяч рабочих мест появится в смежных отраслях. В течение десяти лет после запуска предприятие перечислит около ста миллиардов рублей налогов. После реализации проекта объём инвестиций СИБУРа в экономику региона превысит триллион рублей, отметил Моор.
В службе корпоративных коммуникаций ООО "ЗапСибНефтехим" сообщили, что в стране наблюдается растущий спрос на решения из современных синтетических материалов разных отраслях, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. При реализации проекта выпуск полипропилена в Тобольске увеличится в полтора раза - до 1,5 миллиона тонн в год, по словам председателя правления СИБУРа Михаила Карисалова, это позволит обеспечить не только существующий спрос на полипропилен, но и "перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере".