Рейтинг@Mail.ru
В Тобольске началось строительство завода полипропилена - РИА Новости, 26.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
07:08 26.08.2023 (обновлено: 07:13 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/zavod-1892346721.html
В Тобольске началось строительство завода полипропилена
В Тобольске началось строительство завода полипропилена - РИА Новости, 26.08.2023
В Тобольске началось строительство завода полипропилена
В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим"... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T07:08
2023-08-26T07:13
тюменская область
экономика
технологии
тобольск
россия
александр моор
запсибнефтехим
сибур холдинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150674/77/1506747704_0:86:3045:1798_1920x0_80_0_0_25b2f36d606e0c80b74d2bcbaaa5ecfb.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. "Дали старт строительству комплекса по производству полипропилена. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в древней столице Сибири. Запуск проекта увеличит глубину переработки углеводородного сырья, создаст продукцию с высокой добавленной стоимостью... Новое производство полипропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны", – заявил Моор. Губернатор назвал строительство нового производства важным этапом поступательного развития региональной экономики, отметил, что проект поддержан правительством России, и заверил, что "Тюменская область со своей стороны также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот". Участвовавший в церемонии запуска строительства завода министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул важность проекта для развития нефтегазохимической отрасли. "Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - сказал Шульгинов. Предварительно стоимость проекта оценивается в 195 миллиардов рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима". На заводе будет создано 370 рабочих мест, ещё около двух тысяч рабочих мест появится в смежных отраслях. В течение десяти лет после запуска предприятие перечислит около ста миллиардов рублей налогов. После реализации проекта объём инвестиций СИБУРа в экономику региона превысит триллион рублей, отметил Моор. В службе корпоративных коммуникаций ООО "ЗапСибНефтехим" сообщили, что в стране наблюдается растущий спрос на решения из современных синтетических материалов разных отраслях, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. При реализации проекта выпуск полипропилена в Тобольске увеличится в полтора раза - до 1,5 миллиона тонн в год, по словам председателя правления СИБУРа Михаила Карисалова, это позволит обеспечить не только существующий спрос на полипропилен, но и "перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере".
https://ria.ru/20230822/moor-1891580310.html
https://ria.ru/20230726/tekhnologii-1886495214.html
тобольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150674/77/1506747704_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b59eff873398642a67aadb60d637cce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, тобольск, россия, александр моор, запсибнефтехим, сибур холдинг
Тюменская область, Экономика, Технологии, Тобольск, Россия, Александр Моор, Запсибнефтехим, Сибур Холдинг
В Тобольске началось строительство завода полипропилена

Губернатор: в Тобольске началось строительство завода полипропилена

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНа территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР")
На территории завода по производству полипропилена ООО Тобольск-полимер (входит в холдинг СИБУР) - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
На территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР"). Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тобольске установили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, он станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
«
"Дали старт строительству комплекса по производству полипропилена. Это уже третий этап развития полимерного направления нефтегазохимии в древней столице Сибири. Запуск проекта увеличит глубину переработки углеводородного сырья, создаст продукцию с высокой добавленной стоимостью... Новое производство полипропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны", – заявил Моор.
Губернатор назвал строительство нового производства важным этапом поступательного развития региональной экономики, отметил, что проект поддержан правительством России, и заверил, что "Тюменская область со своей стороны также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот".
Участвовавший в церемонии запуска строительства завода министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул важность проекта для развития нефтегазохимической отрасли. "Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров", - сказал Шульгинов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор обсудил с руководством СвЖД развитие дорожной инфраструктуры
22 августа, 18:29
Предварительно стоимость проекта оценивается в 195 миллиардов рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима". На заводе будет создано 370 рабочих мест, ещё около двух тысяч рабочих мест появится в смежных отраслях. В течение десяти лет после запуска предприятие перечислит около ста миллиардов рублей налогов. После реализации проекта объём инвестиций СИБУРа в экономику региона превысит триллион рублей, отметил Моор.
В службе корпоративных коммуникаций ООО "ЗапСибНефтехим" сообщили, что в стране наблюдается растущий спрос на решения из современных синтетических материалов разных отраслях, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. При реализации проекта выпуск полипропилена в Тобольске увеличится в полтора раза - до 1,5 миллиона тонн в год, по словам председателя правления СИБУРа Михаила Карисалова, это позволит обеспечить не только существующий спрос на полипропилен, но и "перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере".
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Моор: Западно-Сибирский НОЦ успешно внедряет инновационные технологии
26 июля, 22:10
 
Тюменская областьЭкономикаТехнологииТобольскРоссияАлександр МоорЗапсибнефтехимСибур Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала