https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344940.html

Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о городе Запорожье

Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о городе Запорожье - РИА Новости, 26.08.2023

Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о городе Запорожье

Российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, включая данные о дислокации противника, сообщил в интервью... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T06:03

2023-08-26T06:03

2023-08-26T11:08

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, включая данные о дислокации противника, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории", - рассказал Балицкий. Он отметил, что не только в Запорожье, но и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, находится большое количество местных жителей, которые "с удовольствием рассказывают ситуацию", ждут и готовы помочь российской армии, чтобы "быстрее избавиться от украинского нацистского режима". "Соответственно, вопроса по тому, что у них происходит, у нас нет – мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", - рассказал врио губернатора. Балицкий также выразил надежду на скорое освобождение города. Он отметил, что в программе развития области на десять лет фигурирует этот населенный пункт. Врио губернатора указал, что сейчас идут разговоры о создании для новых регионов отдельного федерального округа, но добавил, что этот вопрос пока предметно не обсуждался.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.Читайте полный текст интервью Евгения Балицкого >>

https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html

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запорожская область

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запорожье, киев, запорожская область, евгений балицкий, безопасность