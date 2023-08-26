https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье - РИА Новости, 26.08.2023
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье
Подконтрольный Киеву город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T05:05
2023-08-26T05:05
2023-08-26T12:08
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общество
безопасность
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Евгений Балицкий."В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы. Еще раз говорю — это зависит от военных, поэтому, как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни", — сказал врио главы региона. По его словам, российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье, включая данные о дислокации противника. При этом там, как и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, проживает большое количество людей, которые "с удовольствием рассказывают ситуацию", ждут и готовы помочь российской армии."Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — рассказал Балицкий.Балицкий представил программу развития региона на встрече с Владимиром Путиным в Кремле в ночь на 23 августа.
https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html
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запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий, общество, безопасность, киев, владимир путин
Запорожье, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Общество, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин
Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье
Балицкий сообщил, что Россия владеет всеми данными о ситуации в городе Запорожье
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Евгений Балицкий.
"В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы. Еще раз говорю — это зависит от военных, поэтому, как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни", — сказал врио главы региона.
По его словам, российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье, включая данные о дислокации противника. При этом там, как и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, проживает большое количество людей, которые "с удовольствием рассказывают ситуацию", ждут и готовы помочь российской армии.
«
"Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — рассказал Балицкий.
Балицкий представил программу развития региона на встрече с Владимиром Путиным
в Кремле в ночь на 23 августа.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, под контролем ВСУ остается город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Балицкий рассказал, почему ВСУ не бьют по Запорожской АЭС