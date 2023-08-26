https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье - РИА Новости, 26.08.2023

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение города Запорожье

Подконтрольный Киеву город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T05:05

2023-08-26T05:05

2023-08-26T12:08

запорожье

запорожская область

россия

евгений балицкий

общество

безопасность

специальная военная операция на украине

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892365879_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_056ea7f95928af53f1ef857e382a962c.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подконтрольный Киеву город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, власти рассчитывают на его освобождение, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Евгений Балицкий."В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы. Еще раз говорю — это зависит от военных, поэтому, как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни", — сказал врио главы региона. По его словам, российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в Запорожье, включая данные о дислокации противника. При этом там, как и во многих других городах, которые пока остаются под контролем Киева, проживает большое количество людей, которые "с удовольствием рассказывают ситуацию", ждут и готовы помочь российской армии."Мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем", — рассказал Балицкий.Балицкий представил программу развития региона на встрече с Владимиром Путиным в Кремле в ночь на 23 августа.

https://ria.ru/20230825/zaes-1892132643.html

запорожье

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, россия, евгений балицкий, общество, безопасность, киев, владимир путин