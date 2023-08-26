СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки
Страна: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МСОКВА, 26 авг – РИА Новости. Представительница военно-врачебной комиссии военкомата в Деснянском районе Киева задержана на получении взятки за содействие в уклонении от военной службы, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
"В Киеве на получении взятки задержан член военно-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования. Задержана Татьяна Тишенина, она получила взятку в сумме 2 тысячи долларов от уклониста за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы. По данному факту открыто уголовное дело и Тишениной грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - приводит слова источника издание в телеграм-канале.
Кроме того, как сообщает издание, в городе Доброполье (находящаяся под контролем Киева территория ДНР) задержаны старший оперуполномоченный майор полиции, старшая медсестра Добропольской центральной районной больницы и местный житель. Все они были задержаны во время передачи первой части взятки в размере 5 тысяч долларов.
"Они организовали схему по вымогательству от военных денег за оформление инвалидности с последующим снятием с военного учета. За свои услуги задержанные требовали 13 тысяч долларов с человека. По данному факту открыто уголовное дело. Участникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отмечается в издании.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.