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СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки - РИА Новости, 26.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/vzyatka-1892454474.html
СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки
СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки - РИА Новости, 26.08.2023
СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки
Представительница военно-врачебной комиссии военкомата в Деснянском районе Киева задержана на получении взятки за содействие в уклонении от военной службы,... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T22:03
2023-08-26T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
одесская область
александр новиков
владимир зеленский
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МСОКВА, 26 авг – РИА Новости. Представительница военно-врачебной комиссии военкомата в Деснянском районе Киева задержана на получении взятки за содействие в уклонении от военной службы, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. "В Киеве на получении взятки задержан член военно-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования. Задержана Татьяна Тишенина, она получила взятку в сумме 2 тысячи долларов от уклониста за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы. По данному факту открыто уголовное дело и Тишениной грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - приводит слова источника издание в телеграм-канале. Кроме того, как сообщает издание, в городе Доброполье (находящаяся под контролем Киева территория ДНР) задержаны старший оперуполномоченный майор полиции, старшая медсестра Добропольской центральной районной больницы и местный житель. Все они были задержаны во время передачи первой части взятки в размере 5 тысяч долларов. "Они организовали схему по вымогательству от военных денег за оформление инвалидности с последующим снятием с военного учета. За свои услуги задержанные требовали 13 тысяч долларов с человека. По данному факту открыто уголовное дело. Участникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отмечается в издании. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230825/kompleks-1892218533.html
https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html
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в мире, украина, киев, одесская область, александр новиков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Одесская область, Александр Новиков, Владимир Зеленский
СМИ: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки

Страна: в Киеве члена медкомиссии военкомата задержали при получении взятки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МСОКВА, 26 авг – РИА Новости. Представительница военно-врачебной комиссии военкомата в Деснянском районе Киева задержана на получении взятки за содействие в уклонении от военной службы, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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"В Киеве на получении взятки задержан член военно-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования. Задержана Татьяна Тишенина, она получила взятку в сумме 2 тысячи долларов от уклониста за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы. По данному факту открыто уголовное дело и Тишениной грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - приводит слова источника издание в телеграм-канале.
Кроме того, как сообщает издание, в городе Доброполье (находящаяся под контролем Киева территория ДНР) задержаны старший оперуполномоченный майор полиции, старшая медсестра Добропольской центральной районной больницы и местный житель. Все они были задержаны во время передачи первой части взятки в размере 5 тысяч долларов.
"Они организовали схему по вымогательству от военных денег за оформление инвалидности с последующим снятием с военного учета. За свои услуги задержанные требовали 13 тысяч долларов с человека. По данному факту открыто уголовное дело. Участникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отмечается в издании.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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