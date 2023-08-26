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Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии - РИА Новости, 27.08.2023
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23:53 26.08.2023 (обновлено: 00:10 27.08.2023)
https://ria.ru/20230826/vzryvy-1892464499.html
Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии
Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии - РИА Новости, 27.08.2023
Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии
Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 46, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-26T23:53
2023-08-27T00:10
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 46, передает телеканал Digi 24. Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, из них 26 — пожарные. "Произошло еще два взрыва в Креведии, число пострадавших выросло до 46", — сообщает телеканал. Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о пострадавших. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою. Арафат отметил, что риск нового взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.
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в мире, румыния
В мире, Румыния
Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии

Digi 24: еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии, пострадали 46 человек

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 46, передает телеканал Digi 24.
Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, из них 26 — пожарные.
"Произошло еще два взрыва в Креведии, число пострадавших выросло до 46", — сообщает телеканал.
Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о пострадавших.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.
Арафат отметил, что риск нового взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.
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Вчера, 21:38
 
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