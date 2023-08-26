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Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии

Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии - РИА Новости, 27.08.2023

Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии

Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 46, передает телеканал Digi 24. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-26T23:53

2023-08-26T23:53

2023-08-27T00:10

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румыния

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КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Еще два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, число пострадавших выросло до 46, передает телеканал Digi 24. Ранее глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщил, что в субботу в городе Креведия уезда Дымбовица произошло два взрыва на АЗС. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, из них 26 — пожарные. "Произошло еще два взрыва в Креведии, число пострадавших выросло до 46", — сообщает телеканал. Пресс-служба МВД запустила телефон горячей линии, чтобы сообщать информацию о пострадавших. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою. Арафат отметил, что риск нового взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.

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в мире, румыния