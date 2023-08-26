https://ria.ru/20230826/vzryv-1892464212.html

Румыния запросит у ЕС помощь в лечении пострадавших после взрывов на АЗС

Румыния запросит у ЕС помощь в лечении пострадавших после взрывов на АЗС - РИА Новости, 26.08.2023

Румыния запросит у ЕС помощь в лечении пострадавших после взрывов на АЗС

Глава пресс-службы правительства Румынии Михай Константин сообщил, что сейчас принимаются меры по транспортировке пострадавших в результате взрыва в Креведии,... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T23:49

2023-08-26T23:49

2023-08-26T23:49

в мире

румыния

бухарест

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Глава пресс-службы правительства Румынии Михай Константин сообщил, что сейчас принимаются меры по транспортировке пострадавших в результате взрыва в Креведии, Бухарест запросит ЕС о помощи для лечения пациентов. Четыре взрыва произошли на АЗС в субботу в находящемся в 13 километрах от Бухареста городе Креведия уезда Дымбовица. Про данным минздрава Румынии, один человек погиб и 46 пострадали. "Румыния запросит активации Европейского механизма защиты гражданских лиц, он будет использоваться в первую очередь для всех интубированных. Двое пациентов прибудут сегодня ночью в военный госпиталь в Брюсселе", - заявил Константин журналистам. По его словам, пока известно о 16 пациентах, которым потребовалась интубация. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Движение транспорта было приостановлено. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около 21.00 произошел второй взрыв. Спасатели эвакуировали более 3 тысяч человек из опасной зоны радиусом в 700 метров. Создан антикризисный штаб, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою, а также премьер Марчел Чолаку.

https://ria.ru/20230826/vzryv-1892452534.html

румыния

бухарест

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в мире, румыния, бухарест, евросоюз