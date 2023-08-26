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На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие - РИА Новости, 26.08.2023
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие
Два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, в результате один человек погиб, пострадали более 30 человек, из них 26... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T23:32
2023-08-26T23:32
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КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, в результате один человек погиб, пострадали более 30 человек, из них 26 - пожарные, сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат. "Изначально пострадало около 6 человек, мирные жители… К сожалению, был второй взрыв, после второго взрыва у нас около 26 пожарных получили ранения, один из них серьезно, остальные получили ожоги на разных участках тела, которые не требуют интубации или интенсивной терапии", - заявил Арафат журналистам. Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров. Движение транспорта было приостановлено. По данным минздрава, после первого взрыва "семь человек пострадали, один - погиб". Информация является предварительной, поскольку в условиях пожара сложно оценивать обстановку. Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около девяти часов вечера произошел второй взрыв. После этого радиус эвакуации был увеличен до 700 метров. В общей сложности эвакуировали более трех тысяч человек. Создана антикризисная ячейка, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою. Арафат отметил, что риск взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.
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в мире, румыния
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, один человек погиб и более 30 пострадали
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Два взрыва произошли в субботу вечером на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, в результате один человек погиб, пострадали более 30 человек, из них 26 - пожарные, сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат.
"Изначально пострадало около 6 человек, мирные жители… К сожалению, был второй взрыв, после второго взрыва у нас около 26 пожарных получили ранения, один из них серьезно, остальные получили ожоги на разных участках тела, которые не требуют интубации или интенсивной терапии", - заявил Арафат журналистам.
Первый взрыв произошел на заправке в городе Креведия около 19.30 (совпадает с мск). Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Дымбовица эвакуировал граждан из зоны радиусом в 300 метров. Движение транспорта было приостановлено. По данным минздрава, после первого взрыва "семь человек пострадали, один - погиб". Информация является предварительной, поскольку в условиях пожара сложно оценивать обстановку.
Несмотря на усилия пожарных, огонь перекинулся на вторую цистерну с газом, около девяти часов вечера произошел второй взрыв. После этого радиус эвакуации был увеличен до 700 метров. В общей сложности эвакуировали более трех тысяч человек. Создана антикризисная ячейка, на месте ЧП присутствует глава МВД Кэтэлин Предою.
Арафат отметил, что риск взрыва сохраняется, поскольку на заправке была и третья цистерна с газом, но она находилась в отдалении от первых двух.
В аэропорту Хартума прогремел взрыв, сообщил источник