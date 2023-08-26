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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 26.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T22:17

2023-08-26T22:17

2023-08-26T22:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". "Взрывы в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Ранее в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230826/balitskiy-1892312264.html

запорожская область

запорожье

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в мире, запорожская область, запорожье, киев